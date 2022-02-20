"Самый быстрый рост". В Европе заявили о всплексе числа поездок после снятия ограничений

Новые данные IATA показывают рост восстановления поездок на фоне упрощения правил въезда

В Европе после снятия ограничений растет количество авиаперевозок, говорится в новом отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

В своем новом пресс-релизе IATA сообщила, что на протяжении февраля наблюдается резкое увеличение количества международных билетов, проданных за последние недели, по сравнению с продажами в 2019 году. По словам представителей организации, это является "самым быстрым ростом после начала COVID-кризиса".

За период c 8 февраля количество проданных билетов составило 49% по сравнению с 2019 годом за тот же период. Между тем 25 января количество проданных билетов составило 38% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В организации это связывают с ослаблением правил въезда в разные страны.

Исследование IATA также выявило, что поездки для вакцинированных путешественников значительно упростилось. По данным организации, 18 основных мировых рынков открыты для вакцинированных без требований карантина или тестов.

Еще других 28 стран открыты для вакцинированных путешественников без карантина. Кроме того, 37 направлений открыты для путешественников на разных условиях, 18 стран вовсе не имеют ограничений, а другие требуют тесты или прохождение карантина.

Генеральный директор IATA Уилли Уош заявил, что вакцинированные путешественники уже могут путешествовать намного проще, чем даже несколько недель назад, и это придает путешественникам большую уверенность при покупке билетов.

"И это хорошая новость! Теперь же нам нужно ускорить снятие ограничений на поездки. Хотя недавний прогресс впечатляет, мир по-прежнему далек от уровня открытости в 2019 году. 13 из 50 крупнейших туристических рынков по-прежнему не обеспечивают легкий доступ для вакцинированных путешественников. Это такие страны как Китай, Япония, Россия, Индонезия и Италия", — сказал гендиректор IATA.

IATA продолжает призывать снять все ограничения для поездок вакцинированным.

"Почти во всех случаях путешественники не несут большого риска во время поездок. Многие правительства уже признали это и сняли ограничения. За ними должны последовать многие другие", — подчеркнул он.

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