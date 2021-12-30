700 тисяч іноземців. Стало відомо, скільки Київ заробив на туризмі у 2021 році

З яких країн до столиці України їхали найчастіше

Туристична сфера Києва продовжує відновлювати показники допандемічних часів. Так, станом на 1 грудня 2021 року туристичний збір сягнув показника в 73 мільйони гривень, що свідчить про відвідування столиці близько 700 тисячами іноземних туристів. Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

Наразі близько 80% туристичної галузі столиці вже відновлено, повідомила очільниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

За її словами, туристична сфера Києва має значно кращі тенденції у відновленні показників допандемічних часів, у порівнянні зі світовим туристичним сектором.

"Київ є комфортною локацією для туристів, оскільки має зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до вподобань кожного туриста. Також столиця є відомим історико-культурним осередком. У Києві цілодобово функціонують лабораторії, де можна здати COVID-тест, а в разі погіршення самопочуття можливо отримати кваліфіковану невідкладну лікарську допомогу та медичні послуги", – йдеться у повідомленні.

Фото: Панорама Києва (unsplash.com/hristo-sahatchiev)

Найпопулярніші країни з яких приїжджає найбільше туристів до Києва – Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина та Саудівська Аравія.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей витратили туристи із Саудівської Аравії в Україні цього року.

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