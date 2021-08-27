Без самоізоляції та віз: мальовничий острів в Індійському океані пом'якшує умови для туристів

З 1 жовтня вакцинованих мандрівників звільнять від карантину

Тропічний острів з унікальною природою в Індійському океані - Маврикій - готовий приймати туристів без карантину. Для відвідування з 1 жовтня вакцинованим мандрівникам буде достатньо негативного ПЛР-тесту. А з 1 вересня скорочуються терміни самоізоляції для прибулих на острів – з 14 до 7 днів, повідомляє місцевий офіс з туризму mymauritius.travel.

"Туристам доведеться перебувати всього 7 днів в "курортній бульбашці" перед тим, як вирушити досліджувати рай Індійського океану", - йдеться в повідомленні.

Маврикій відкрився для туристів з 15 липня. Практика двотижневої "туристичної бульбашки" виявилася ефективною, зазначив Арвінд Бундхун, директор Управління з просування туризму Маврикія. Зараз у країні повністю вакциновані 56% населення, що дозволяє пом'якшити обмеження для туристів.

Тропічний острів приваблює мандрівників рідкісною природою - білосніжними пляжами, буйною рослинністю, незвичайними дюнами зеленого, червоного і навіть синього кольору. А також екзотичною фауною - рожевими голубами, намистовими папугами, удавами і гекконами.

Туристи цінують особливу атмосферу відпочинку на острові - колоніальну архітектуру і високий рівень сервісу.

Фото: Різнокольорові піски на Маврикії (pixabay.com)

Умови в'їзду: що потрібно знати туристам

В даний час іноземні туристи можуть забронювати свою відпустку в рамках "курортної бульбашки" через туроператорів або безпосередньо в готелях.

Невакциновані мандрівники повинні пройти 14-денний карантинний період в спеціальному готелі з доставкою їжі в номер. Ця умова залишиться в силі також з 1 жовтня. Для контролю необхідно буде здавати ПЛР-тести на 7 і 14 день перебування.

Вакциновані туристи з 1 вересня повинні будуть провести тиждень в готелі, з 1 жовтня – відпочиватимуть без обмежень з першого дня.

Список вакцин, які визнають на Маврикії: AstraZeneca: Covishield; AstraZeneca: Vaxzevria; Covaxin; Johnson & Johnson; Moderna; Pfizer; Sinopharm; Sputnik.

Фото: Пом'якшення умов стосується тільки вакцинованих туристів (unsplash.com/guillaume baudusseau)

З України туристи можуть відвідувати Маврикій без візи до 90 днів. Крім того, 26 серпня був схвалений проект угоди про взаємний безвізовий режим України та Республіки Маврикій – для вільних поїздок з нетуристичною метою.

Авіакомпанії, з якими європейські туристи можуть полетіти на Маврикій: Air Mauritius, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Kenya Airways і British Airways.

Коли українці полетять на Маврикій

Острів Маврикій відноситься до дорогих екзотичних напрямків нарівні з Мальдівами і Сейшелами, але до пандемії він не користувався великим попитом через складний переліт і високу вартість відпочинку, відзначають експерти туристичного ринку.

Фото: Острів Маврикій - "конкурент" Мальдів і Сейшел (booking.com)

"На Маврикій з України літали дуже вибагливі туристи з великим середнім чеком, які хотіли об'їздити багато країн", - розповів в коментарі РБК-Україна керівник мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Експерт пояснив: для популярності країни у туристів велику роль відіграє кількість перельотів.

"Коли є прямий переліт без стикувань і завдяки цьому виходить гарна ціна на тур - це одна ситуація. А якщо летіти з пересадкою в Дубаї або Стамбулі, потрібно дуже хотіти потрапити саме на Маврикій", - відзначив фахівець.

Тим часом, туроператори вже пропонують перші тури з України на Маврикій - на початку жовтня. Вартість тижневого відпочинку на двох - від 105 тисяч гривень в 3* готелі з дво- або триразовим харчуванням. У вартість входить авіапереліт (Turkish Airlines із пересадкою в Стамбулі), страховка і груповий трансфер з аеропорту.

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