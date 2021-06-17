Альтернатива Сейшелам і Мальдівам: екзотична країна відкривається для українських туристів

Відпочивати можна буде тільки на території готелів

Ще одна курортна країна відкривається для туристів - з 15 липня на Маврикій зможуть прилітати вакциновані і невакциновані іноземці. В острівній державі розпочинається перший етап відновлення туризму, повідомляє місцевий офіс з туризму mymauritius.travel.

Спочатку мандрівники зможуть відпочивати на умовах, які вже випробувані в інших туристичних країнах – наприклад, на Шрі-Ланці і Таїланді. Це означає, що перші два тижні вони проведуть на території готелів і періодично будуть здавати ПЛР-тести.

За екзотикою і якістю відпочинку острів Маврикій до пандемії порівнювали з іншими курортними напрямками в Індійському океані - Сейшелами і Мальдівами. Острів називають смарагдовою зіркою завдяки мальовничій природі і рідкісній фауні.

В умовах обмеженого переліку відкритих туристичних країн цей напрямок може привабити чимало відпочивальників з усього світу. Чи поїдуть українці на Маврикій в умовах пандемії - в матеріалі.

Правила для поїздки на Маврикій

Острівна держава прийме іноземних мандрівників з 15 липня 2021 року. Острів буде відкриватися поетапно протягом року. Перша фаза - до 30 вересня 2021 року - дозволить вакцинованим мандрівникам відпочивати на острівних курортах.

Фото: Пляжний відпочинок на Маврикії (pixabay.com)

Мандрівники у віці 18 років і старше повинні бути повністю вакциновані схваленими ВООЗ препаратами - наприклад, Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen (Johnson & Johnson), Sinovac або Sinopharm.

Іноземні туристи пройдуть ПЛР-тест прибуття в аеропорт Маврикія, а також на 7-й і 14-й день курортного відпочинку, в залежності від обставин. Також тест знадобиться за 5-7 днів до від'їзду.

Відпочивальники зможуть користуватися зручностями на території обраного курорту, включаючи басейн і пляж, поля для гольфу. Закритими залишаться спа-центри. Список попередньо схвалених безпечних готелів буде доступний з 20 червня на сайті mauritiusnow.com.

Якщо туристи залишаться на термін більше 14 днів і під час перебування на курорті отримають негативний результат ПЛР-тесту, то зможуть досліджувати пам'ятки острова. Однак при більш короткому перебуванні вони можуть покинути курорт раніше і повернутися додому.

У другій фазі з 1 жовтня 2021 року вакцинованим мандрівникам буде дозволено в'їзд без обмежень при пред'явленні негативного результату ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вильоту.

Фото: Готель на Маврикії (pixabay.com)

І на першому, і на другому етапах невакциновані мандрівники будуть піддаватися 14-денному карантину у номері.

За останньою інформацією українського МЗС, в'їзд громадянам України в Республіку Маврикій дозволений за умови двотижневої самоізоляції і попередньої оплати готелю. А також - негативного тесту на коронавірус, проведеного не раніше 72 годин до моменту прибуття в країну.

Під час перебування на самоізоляції обов'язково повторне проходження тесту на COVID на 7-й і 14-й день перебування в карантині.

Чи поїдуть українці на курортний острів?

За нинішніх умов поїздки на Маврикій небагато українців вирушать відпочивати на цей курортний острів, вважають експерти туристичного ринку. Цей напрямок і до пандемії не користувалося великим попитом через складний переліт і високу вартість відпочинку.

"На Маврикій дуже мало людей літали з України. Це дуже вибагливі туристи з великим середнім чеком, які хотіли об'їздити багато країн. Це можуть бути поодинокі заявки в туристичні компанії", - розповів РБК-Україна керівник мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

А якщо врахувати умови в'їзду і відпочинку, то в цьому сезоні охочих потрапити на Маврикій взагалі може не бути, додає він. Цього року Мальдіви стали популярним напрямком, і туди було поставлено багато рейсів.

Фото: Пейзажі на Маврикії (pixabay.com)

Експерт пояснює: для туристів велику роль відіграють навіть не умови в'їзду, а кількість перельотів.

"Коли є прямий переліт без стикувань і завдяки цьому виходить хороша ціна на тур - це одна ситуація. А якщо летіти потрібно летіти з пересадкою в Дубаї або Стамбулі, треба дуже хотіти потрапити саме на Маврикій", - зазначає фахівець.

Олег Кулик додає: є "середні" країни з екзотикчних напрямків, наприклад, Шрі-Ланка, Таїланд, більш бюджетна Танзанія. А є більш дорогі напрямки - це Мальдіви, Домінікана і Мексика з прямими перельотами. Маврикій і Сейшели відносяться до дорогих, але летіти туди потрібно з пересадками.

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