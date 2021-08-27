Без самоизоляции и виз: живописный остров в Индийском океане смягчает условия для туристов

С 1 октября вакцинированных путешественников освободят от карантина

Тропический остров с уникальной природой в Индийском океане – Маврикий – готов принимать туристов без карантина. Для посещения с 1 октября вакцинированным путешественникам будет достаточно негативного ПЦР-теста. А с 1 сентября сокращаются сроки самоизоляции для прибывших на остров – с 14 до 7 дней, сообщает местный офис по туризму mymauritius.travel.

"Туристам придется находиться всего 7 дней в "курортном пузыре" перед тем, как отправиться исследовать рай Индийского океана", - говорится в сообщении.

Маврикий открылся для туристов с 15 июля. Практика двухнедельного "туристического пузыря" оказалась эффективной, отметил Арвинд Бундхун, директор Управления по продвижению туризма Маврикия. Сейчас в стране полностью вакцинированы 56% населения, что позволяет смягчить ограничения для туристов.

Тропический остров привлекает путешественников редкостной природой – белоснежными пляжами, буйной растительностью, необычными дюнами зелёного, красного и даже синего цвета. А также экзотической фауной - розовыми голубями, ожереловыми попугаями, удавами и гекконами.

Туристы ценят особую атмосферу отдыха на острове - колониальную архитектуру и высокий уровень сервиса.

Фото: Разноцветные пески на Маврикии (pixabay.com)

Условия въезда: что нужно знать туристам

В настоящее время иностранные туристы могут забронировать свой отпуск в рамках "курортного пузыря" через туроператоров или напрямую в отелях.

Невакцинированные путешественники должны пройти 14-дневный карантинный период в специальной гостинице с доставкой еды в номер. Это условие останется в силе также с 1 октября. Для контроля необходимо будет сдавать ПЦР-тесты на 7 и 14 день прибывания.

Вакцинированные туристы с 1 сентября должны будут провести неделю в отеле, с 1 октября – будут отдыхать без ограничений с первого дня.

Список вакцин, которые признают на Маврикии: AstraZeneca: Covishield; AstraZeneca: Vaxzevria; Covaxin; Johnson & Johnson; Moderna; Pfizer; Sinopharm; Sputnik.

Фото: Смягчение условий касается только вакцинированных туристов (unsplash.com/guillaume baudusseau)

Из Украины туристы могут посещать Маврикий без визы до 90 дней. Кроме того, 26 августа был одобрен проект соглашения о взаимном безвизовом режиме Украины и Республики Маврикий – для свободных поездок с нетуристической целью.

Авиакомпании, с которыми европейские туристы могут полететь на Маврикий: Air Mauritius, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Kenya Airways и British Airways.

Когда украинцы полетят на Маврикий

Остров Маврикий относится к дорогим экзотическим направлениям наравне с Мальдивами и Сейшелами, но до пандемии оно не пользовалось большим спросом из-за сложного перелета и высокой стоимости отдыха, отмечают эксперты туристического рынка.

Фото: Остров Маврикий - "конкурент" Мальдив и Сейшел (booking.com)

"На Маврикий из Украины летали очень избирательные туристы с большим средним чеком, которые хотели объездить много стран", - рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Эксперт объяснил: для популярности страны у туристов большую роль играет количество перелетов.

"Когда есть прямой перелет без стыковок и благодаря этому получается хорошая цена на тур – это одна ситуация. А если лететь с пересадкой в Дубае или Стамбуле, нужно очень хотеть попасть именно на Маврикий", - отметил специалист.

Между тем, туроператоры уже предлагают первые туры из Украины на Маврикий - в начале октября. Стоимость недельного отдыха на двоих – от 105 тысяч гривен в 3* отеле с двух- или трехразовым питанием. В стоимость входит авиаперелет (Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле), страховка и групповой трансфер из аэропорта.

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