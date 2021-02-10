Без самоізоляції і обмежень: як Ізраїль буде приймати туристів в цьому році

Ізраїль відкриється для перших туристів із паспортами вакцинації, які дозволять іноземцям подорожувати країною без будь-яких обмежень. Угоду про визнання "зелених паспортів" підписала влада Ізраїлю та Греції.

Країни вже ввели внутрішні документи про стан здоров'я туристів. Угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту прем'єр-міністра Греції ККіріакоса Міцотакіса в Єрусалим 8 лютого.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зазначив, що це дозволить подорожувати грекам з такими документами "без будь-яких обмежень, без самоізоляції або чогось подібного".

Коли в Ізраїлі чекають туристів

Раніше ізраїльська влада озвучила план відродження туризму в країні. Його почнуть втілювати у життя по мірі вакцинації місцевого населення. Згідно з планом, туристів поділять на групи, а для відвідування місць у країні їм доведеться пред'являти довідки про здоров'я.

"На сьогоднішній день в Ізраїлі вже 25% населення отримали вакцину. Ми нарешті можемо почати будувати плани з повернення міжнародного туризму", - говорила міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Хакоен в середині січня.

Пропонувалося приймати туристів із "зеленими паспортами" – сертифікатами щодо вакцинації, які потрібно буде пред'являти перед посадкою в літак і поселенням в готель. А також – в кафе і музеях.

Фото: Пляж в Тель-Авіві (pixabay.com)

У міністерстві туризму готуються до відновлення туризму влітку 2021 року.

Туристичні експерти не ризикують прогнозувати дати відкриття Ізраїлю для українських туристів наперед - через невизначеність із термінами вакцинації українців.

"Раніше планувався допуск туристів в квітні, але поки ситуація змінюється швидко і складно спрогнозувати, в який бік – відкриття або продовження режиму закритих кордонів. Останній карантин, який заборонив в'їзд туристам, ввели дуже швидко - за добу-дві", - каже в коментарі РБК-Україна Анна Формакідова, директор турфірми Statours.

Вона додає, що відкритим залишається питання, чи будуть пускати в Ізраїль тільки туристів з вакцинацією або з негативним тестом після вакцинації всього ізраїльського населення.

Чим Ізраїль цікавий для туристів

Ізраїль – дуже популярна у туристів країна. Перш за все, завдяки європейському рівню обслуговування. А найпопулярніші види турів до Ізраїлю - екскурсійні та відпочинок на морі, розповідає Ганна Формакідова.

"Є дуже багато пропозицій: прекрасні готелі, смачна, корисна їжа - тому що кошерна і проходить більше перевірок, ніж звичайне харчування в інших країнах. Місця, які люди хочуть відвідати – це і святі місця, і історичні", - розповідає про цікаві для туристів сторони поїздки фахівець.

Фото: Сад Гетсиманський в Єрусалимі (pixabay.com)

Вона зазначає, що найпопулярніше місце – Єрусалим. І не тільки для паломників, а й для туристів, які приїжджають на відпочинок до Ізраїлю на Червоне або Середземне море.

"99,9% туристів прагнуть потрапити в це місце на екскурсію. Єрусалим - місто трьох релігій: христиаство, іудаїзм та іслам. Ще є Хайфа – там є храм бахаїв, це нова віра", - каже керівник фірми.

Також туристи вирушають в Ізраїль на морський відпочинок – у цій країні є чотири моря. На Середземному морі розташований Тель-Авів – культурний та адміністративний центр країни, також молоде курортне місто Нетанія. На Червоному морі знаходиться місто Ейлат. І є біблійне Галілейське море – це озеро Кинерос.

"Також є Мертве море – лікувальний курорт і спа-курорт. Є люди, які приїжджають на Мертве море на кілька днів, щоб подихати і відновитися, полікувати навіть нерви, спину. А є такі, хто їде на лікування – від двох тижнів і більше", - розповідає вона.

Навіть перебування на Мертвому морі 1-2 дні – корисно, тому що це унікальне місце розташоване на 350 метрів нижче рівня моря. Там більш щадний ультрафіолет і цілющий склад повітря.

Фото: Відпочинок на Галілейському морі (pixabay.com)

"Ізраїль цікавий провідною медициною світу – багато приїжджають лікуватися. І ще дуже популярні гастрономічні тури - багато туристів відвідують виноградники, сироварні", - перераховує експерт.

Для відпочинку дітей також багато варіантів - зоопарки і сафарі, наприклад, в Тель-Авіві, Єрусалимі. Також можна відвідати заповідники з "біблійної природою", де спеціально вирощують відповідні рослини і розводять тварин.

Інфраструктура курортів

На кожному морі є що робити і нудьгувати не доведеться, зазначає експерт.

"Відпочинок в Ізраїлі – це доступно і комфортно. Там немає курортів, на яких відсутня інфраструктура. Це не так, що турист сидить в готелі і нікуди вийти, тому що навколо пустеля. В Ізраїлі виходиш з готелю – і навколо тебе місто, пляжі, магазини, бари, дискотеки", - розповідає про переваги відпочинку Ганна Формакідова.

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Фото: Відпочинок в Ейлаті (pixabay.com)

За її словами, найдешевші готелі на курортах Середземного моря обійдуться від 50 доларів на добу. А тур на тиждень з перельотом – в готелі 3* зі сніданками та авіаперельотом – від 550-600 доларів.

"Єдине місце, де немає міста – Мертве море. Така специфіка цього курорту. Але там теж є магазини, торговий центр. Тільки немає житлових будинків", - попереджає фахівець.

За даними порталу trip.gov.ua, в'їзд українських громадян на територію Ізраїлю заборонений.

Нагадаємо, ми писали на якому ізраїльському курорті готуються приймати туристів.

Також повідомлялося, що Кіпр може стати однією з найпопулярніших країн влітку.