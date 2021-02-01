Вже у лютому: на ізраїльському курорті готуються приймати туристів

Фото: Відпочинок в Ейлаті (booking.com)

В Ейлаті чекають перших туристів після локдауна

В популярному курортному місті Ізраїлю готуються приймати туристів і запускати роботу готелів. Влада Ейлата чекає дозволу уряду на цьому тижні, повідомляє сайт mako.co.il.

Після закінчення карантину, який був оголошений до 31 січня, першими збираються відкривати "зелені острови", до яких відноситься Ейлат. Керівництво міста сподівається, що про послаблення обмежень оголосять цього тижня, і можна буде відновлювати туристичну сферу.

Яка ситуація з COVID-19 в Ейлаті

Кілька днів тому керівник по боротьбі з пандемією коронавірусу в Ізраїлі професор Нахман Аш заявив, що відразу після виходу з карантину планується відкрити так звані "зелені острови" – курорти зможуть працювати на особливих умовах, наприклад, із закритими ресторанами в готелях. Цей статус в кінці минулого року отримало місто Ейлат.

Фото: Готель в Ейлаті (isrotel.co.il)

На курорті навіть встигли прийняти перших туристів протягом п'яти тижнів роботи плану, поки знову не закрились на карантин 27 грудня.

"Нам обіцяли, що ми на чолі пріоритетів. Я вірю, що наступного тижня ми отримаємо остаточну відповідь про те, як будуть виглядати наступні два місяці, і тоді ми почнемо повертатися до звичайного життя", - сказав в інтерв'ю сайту Mako мер Ейлата Меїр Іцхак-Халеві.

Він додав, що готелі в місті зможуть повернутися до роботи приблизно через два тижні після виходу з карантину.

"Я мрію про те, що вже в лютому ми зможемо привозити сюди пенсіонерів, які зробили щеплення", - додав чиновник.

Великі надії в місті покаладють на період святкування Песаха 28 березня. Готельєри прогнозують заповнюваність готелів на рівні 80 відсотків.

Поки ж місто виглядає пустельним: готелі, ресторани та підприємства закриті. По набережній не гуляють люди, і немає поліції, щоб розігнати порушників.

"У програмі "Зелені острови" йшлося про те, що Ейлат може працювати і приймати гостей навіть під час закриття територій, а не тільки тоді, коли все відкрито. План відмінно працював", - розповів про успішну роботу під час карантину мер.

Фото: Готелі в Ейлаті пустують (pixabay.com)

Туристів будуть приймати з довідками про здоров'я

В Ізраїлі готові відроджувати туризм і приймати гостей на певних умовах. Міністр туризму Оріт Фаркаш-Хакоен повідомила про розроблений план відродження галузі.

Його почнуть втілювати у життя у міру вакцинації місцевого населення. Передбачається, що туристів поділять на групи, а для відвідування місць у країні їм доведеться пред'являти довідки про здоров'я.

Одним з найважливіших нововведень, яке запропонувало міністерство охорони здоров'я - введення "зеленого паспорта" здоров'я. Також для поїздок буде необхідний сертифікат про одужання або негативний тест на COVID-19.

За наявності саме цих "довідок" туристи сідатимуть в літак, поселятимуться в готелі й ходитимуть на екскурсії.

Фото: Туризм в Ізраїлі буде залежати від вакцинації (pixabay.com)

До речі, Ізраїль лідирує у світі за темпами вакцинації населення. Вже понад 40% ізраїльтян отримали перші щеплення. При таких темпах вакцинації в уряді підрахували, що туризм в Ізраїлі почне відновлюватися навесні 2021 року.

Нагадаємо, ми писали, які умови для відпочинку туристів навесні назвали в Ізраїлі.

Також ми повідомляли, що у ще однієї курортній країні оновили правила для туристів.