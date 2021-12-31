Наймолодша льотчиця у світі: дівчина вирушила у навколосвітню подорож на одномісному літаку

19-річна бельгійка Зара Резерфорд, яка претендує на звання наймолодшої жінки вирушила в навколосвітню подорож на одномісному літаку, пише Euronews.com.

18 серпня 2021 року дівчина вилетіла з Бельгії та планує завершити свою подорож п’ятьма континентами та 52 країнами до середини січня 2022 року.

Щоб мандрівка відповідала критеріям навколосвітньої, Резерфорд позначила на земній кулі дві точки одна навпроти одної: Джамбі в Індонезії та колумбійське місто Тумако.

Дівчина вже побувала в Великій Британії, Ісландії, Гренландії, Алясці, Південній Америці та півночі Росії.

Кожен свій політ дівчина описує як "пригоду" та виклик.

Дівчина рухається на ультралегкому одномісному літаку Shark, здатному розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину.

Фото: Зара Резерфорд рухається на ультралегкому одномісному літаку Shark, здатному розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину (facebook.com/CIARsrilanka)

За її словами, найскладнішим з них був переліт через північ Росії, бо якщо щось піде не так, допомога при мінусових температурах, ймовірно, буде за кілька годин.

"Проблема в тому, що якщо я перебуваю в мінус 35 градусів за Цельсієм, коли я перебуваю на землі й перебуваю за три години їзди від найближчої людини.

Якщо з якоїсь причини двигун зупиниться, я гадаю, що зможу вижити. Я можу або приземлитися на землю, або використовувати парашут, або кинутися у воду. Зі мною все буде гаразд", — сказала вона.

Фото: Бельгійка Зара Резерфорд у серпні 2021 року вирушила в навколосвітню подоро; (facebook.com/CIARsrilanka)

Зара Резерфорд сподівається, що своїм вчинком може надихнути молодих жінок здобувати освіту в галузі авіації, науки, математики та інженерії.

Дівчина народилась в родині пілотів. До своїх 19 років дівчина встигла здобути ліцензії на перевезення у США, Великій Британії, Словаччині та Франції.

Улітку 2021 року Зара тільки завершила навчання у школі, і вже у серпні вирушила в навколосвітню подорож.

Дівчина намагається повторити рекорд, який належить 30-річній американці Шесті Вайз, яка здійснила історичний політ – 4 жовтня 2017 року дівчина стала наймолодшою жінкою, яка здійснила самотужки навколосвітню подорож на одномоторному літаку.

Нагадаємо, раніше ми писали, мандрівник самотужки перетнув Атлантику на незвичному човні.

Також ми розповідали, що мандрівник побував у всіх найглибших впадинах планети.