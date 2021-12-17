Світовий рекорд. Мандрівник побував у всіх найглибших місцях планети
Віктор Весково досліджує найглибші місця на Землі
Колишній командувач ВМС США став першою людиною, якій вдалося побувати на дні всіх чотирьох найглибших океанських траншів у світі, пише Dailymail.co.uk.
Віктор Весково – бізнесмен та дослідник, відставний військово-морський офіцер. 55-річний американець поставив собі за мету і виконав її: досяг дна чотирьох найглибших океанських траншів у світі, занурившись на 32 818 футів (10 003 метри) нижче поверхні.
Таких западин – чотири:
- Маріанська западина, Тихий океан: 10 925 метрів;
- Жолоб Тонга, Тихий океан: 10817 метрів;
- Філіппінський жолоб, Філіппінське море, північно-західна частина моря: 10 045 метрів;
- Жолоб Кермадек, Тихий океан: 10003 метри.
Після дев'ятигодинної експедиції дослідник досяг максимально глибокої точки на дні ринви Кермадек у південній частині Тихого океану, яка відома під назвою Глибина Шолля.
"До цієї експедиції ніхто не знав, як виглядав жолоб Кермадек і наскільки він глибокий. Якщо врахувати умови - понад сім тонн тиску на квадратний дюйм, мінусові температури та солона вода - чудово, що в цих глибоких траншеях є життя", - розповідає Вескове. Twitter.
Весково досяг дна ринви Кермадек на підводному апараті DSV Limiting Factor.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітники NASA вирушили до ізольованого місця на континенті.