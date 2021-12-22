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"Сила вітру": мандрівник самотужки перетнув Атлантику на незвичному човні

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Середа 22 грудня 2021 13:37
"Сила вітру": мандрівник самотужки перетнув Атлантику на незвичному човні Фото: Португалець Франсіско Луфінья (facebook.com/franciscolufinha)
Автор: Євгенія Тугушева

Володар трьох світових рекордів кайтсерфінгу.

Португалець Франсіско Луфінья самотужки перетнув Атлантику на човні, що рухався лише за допомогою повітряних зміїв з використанням відновлювальної енергії від сонячних батарей, пише Edp.com.

Мандрівник почав свою експедицію 3 листопада з Лісабона, а завершив 20 грудня — на карибському острові Мартиніка.

Всю енергію на човні португалець отримував із сонячних батарей, а питну воду — опріснював з океанської.

"Ідея полягає в тому, щоб пройти від Португалії до Карибського басейну, перетнути Атлантику на відстань близько 3 600 морських миль, що становить більш-менш 6 700 кілометрів. Безпосередньо, без зупинок, один", — пояснив він, розповідаючи про місію EDP Atlantic.

Човен, спеціально побудований для експедиції, має "три корпуси, щоб бути легшим і швидшим", і буде приводитися в рух "силою вітру".

Мандрівник спільно з проєктами електроенергетичною компанією ​​Atlantic Mission мав на меті довести, що сила вітру, води та сонця є невичерпною для збереження довкілля.

&quot;Сила вітру&quot;: мандрівник самотужки перетнув Атлантику на незвичному човні

Фото: Португалець Франсіско Луфінья самотужки перетнув Атлантику на човні (facebook.com/franciscolufinha)

Франсіско Луфінья – португальський кайтсерфер та світовий рекордсмен з кайт-серфінгу на найбільші дистанції без зупинки. Він абсолютно пристрасний морський спортсмен. Володар трьох світових рекордів з кайт-серфінгу — 2013, 2017 роках.

Наразі Книга рекордів Гіннеса має підтвердити, що він найшвидше в історії самотужки перетин Атлантичний океан на повітряному змії.

Нагадаємо, раніше ми писали, мандрівник побував у всіх найглибших впадинах планети.

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