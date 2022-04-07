Найбільша крадіжка в історії авіації. Як Росія забирає літаки з ЄС

Нещодавно закінчився крайній термін, визначений Європейським Союзом щодо введення санкцій проти російських авіакомпаній. Вони мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 мільярдів доларів, але не зробили цього. Іноземні орендодавці втрачають надію на те, що їм коли-небудь вдасться отримати судна назад. Авіаційні експерти вже називають це найбільшою крадіжкою в історії авіації.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Traveller розповідає, що відбувається навколо питання повернення західних літаків з РФ.

Росія краде літаки. Скільки суден повинні були повернути західним компаніям

Більшість орендованих на заході літаків як і раніше літають по внутрішніх маршрутах Росії. Це відбувається попри те, що Бермудські острови та Ірландія, де більшість з них зареєстровано, призупинили дію сертифікатів льотної придатності. Це означає, що польоти на цих суднах повинні бути припинені, пояснює виданню консультант аналітичної компанії у галузі авіації IBA.

Вторгнення Росії в Україну вплинуло на авіацію майже відразу ж: захід швидко ввів заборону на використання свого повітряного простору пасажирськими літаками з РФ. Тепер же орендодавцям загрожують великі грошові списання або довга страхова битва: закінчився термін припинення оренди літаків відповідно до санкцій ЄС.

"Боюся, ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації", - говорить доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту Володимир Білоткач.

Подвійна реєстрація міжнародними правилами не допускається. Однак Росія вже перевела більше половини літаків, що належать іноземцям, до свого власного реєстру.

Для цього там навіть прийняли закон, який дозволяє такий крок, але по суті є порушенням міжнародних норм. В уряді країни-окупанта також заявили, що 78 літаків, орендованих у російських перевізників, були "захоплені за кордоном" і не будуть літати назад в РФ. Хоча за фактом захопила літаки саме Росія.

Фото: Росія вже перевела більше половини літаків, що належать іноземцям, до свого власного реєстру (unsplash.com)

Великий орендодавець літаків Avolon розірвав всі свої договори оренди з російськими авіакомпаніями й встиг вилучити чотири з 14 власних літаків, зданих в оренду російським авіакомпаніям за межами країни. Про це виданню Traveller повідомило джерело, знайоме з цим питанням. Втім, неясно, чи були ці чотири літаки з тих 78, про вилучення яких повідомила Москва.

Російські авіакомпанії через накладені санкції мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 мільярдів доларів, але іноземні орендодавці швидко втратили надію на те, що судна вийде повернути.

Масштаби збитків означатимуть роки судових розглядів

Хоча захоплені Росією літаки застраховані, безпрецедентні масштаби потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових розглядів між орендодавцями й страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення про виплати, кажуть аналітики.

І навіть якщо літаки будуть конфісковані, то вартість відшкодування буде під питанням. Адже судна повинні мати точні записи про технічне обслуговування як гарантію того, що вони були оснащені справжніми, відстежуваними компонентами.

Хоча загальна вартість літаків величезна, вплив на окремі лізингові компанії все ще може бути керованим, навіть якщо буде потрібно списання. Оскільки на частку літаків, зданих в оренду російським авіакомпаніям, припадає менше ніж 10% портфелів більшості лізингових компаній, пише Traveller.

Фото: Західні компанії хочуть відшкодувати збитки за те, що РФ не віддає їх літаки (unsplash.com)

"Це не завдасть шкоди цим підприємствам. На мій погляд, це дійсно змінює майбутній ринковий потенціал Росії", - говорить директор Alton Aviation Consultancy Бред Дейлі, який раніше працював у найбільшому ірландському лізинговому гіганті AerCap Holdings.

РБК-Україна повідомляло, що ця компанія подає до суду на Росію, намагаючись відшкодувати 3,5 млрд доларів за захоплені країною-окупантом літаки. Аналітики вже заявляють, що це може стати найбільшим страховим спором в історії, а справа – затягнутися на роки.

Як покриватимуть збитки через захоплені літаки

Деякі приватні авіакомпанії в Росії вже заявили про свою готовність повернути літаки лізингодавцям. Хоча неясно, чи схвалить російський уряд ці угоди.

Російська авіакомпанія "Ютейр/UTair" ще 14 березня заявила, що виведе з експлуатації всі дев'ять орендованих літаків Boeing 737 NG, пославшись на вимоги власника, що може зберегти довгострокові відносини після закінчення санкцій. Дані сайту відстеження польотів FlightRadar24 показують, що ці літаки з моменту заяви компанії не літали, але залишаються в Росії.

У деяких випадках в орендодавців є так звані гарантійні депозити. Вони можуть бути конфісковані і можуть допомогти покрити частину будь-яких збитків, але це все ж лише частина вартості літака. Наприклад, застава за вузькофюзеляжний літак вартістю 20 мільйонів доларів США може становити близько 450 000 доларів США. Це еквівалентно орендній платі за три місяці, пояснює Бред Дейлі з Alton.

Фото: Авіакомпанія "Ютейр/UTair" заявила, що виведе з експлуатації всі дев'ять орендованих літаків. Однак ці судна все ще залишаються на території РФ (Wikipedia.org)

Рейтингове агентство KBRA повідомило, що гарантійний депозит зазвичай становить від одного до чотирьох місяців оренди, залежно від кредитної оцінки авіакомпанії, яка взяла літак в оренду.

За словами джерел Traveller в галузі, російський національний авіаперевізник "Аерофлот" до вторгнення РФ в Україну вважався банком з найбільшим кредитним ризиком. Хоча ця оцінка більше не застосовується після того, як Москва вирішила "зареєструвати" по суті захоплені літаки в Росії.

Представник китайського орендодавця, пов'язаний з "Аерофлотом", сказав, що з авіакомпанії не стягувалися заставні суми, і що страхові виплати, мабуть, були єдиним способом покриття збитків.

Джерело з іншого китайського лізингодавця, пов'язаного з" Аерофлотом", зазначило: що замість того, щоб взяти гарантійний депозит, він тримав акредитиви в доларах США від російських банків. Але зараз вони не мають фактичної вартості через валютний контроль, введений Росією у відповідь на фінансові санкції. За словами Бреда Дейлі, в авіакомпаніях нижчого рівня орендодавці, швидше за все, отримають вищі заставні суми.

Нагадаємо, раніше в Україні заарештували російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.

Також заарештовані російські літаки помітили у європейському аеропорту.