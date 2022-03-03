Румунія почала приймати українців у шести містах: куди можна звертатися

Влада Румунії повідомила, що країна вжила всіх необхідних заходів для допомоги українцям під час війни Росії проти України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

В електронних листах Міністерство внутрішніх справ Румунії повідомило SchengenVisaInfo.com, що відповідальні органи запустили мобільні табори в містах Сучава, Марамуреш та Тулча.

Ці табори використовуються для розміщення українців після нападу Росії на Україну.

Крім того, було зазначено, що інші об'єкти, такі як школи та готелі, також можуть бути використані у випадку, якщо кількість осіб, які в'їжджають до Румунії з України, продовжуватиме зростати.

"Громадяни України, які шукають притулку в Румунії, можуть бути розміщені у шести Регіональних центрах процедур та розміщення осіб, які шукають притулку, у повітах Тіміш, Марамуреш, Сучава, Джурджу та Бухарест, призначених для розміщення осіб, які клопочуться про надання притулку. Форму захисту у Румунії. на їхнє прохання, у ситуації, коли у них немає необхідних матеріальних засобів для утримання", — йдеться у заяві міністерства.

Дані, надані агентством ООН у справах біженців, показують, що понад 678 тисяч людей залишили Україну після вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого.

Більшість осіб, які покинули Україну, переважно їхали до однієї із сусідніх країн – Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські готельєри хочуть допомагати всім, хто потребує житла в Україні.

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