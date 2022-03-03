ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Румунія почала приймати українців у шести містах: куди можна звертатися

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 13:56
Румунія почала приймати українців у шести містах: куди можна звертатися Фото: Бухарест, Румунія (unsplash.com/juneandrei)
Автор: Євгенія Тугушева

Створено шість центрів розміщення, у містах Тіміш, Марамуреш, Сучава, Джурджу та Бухарест

Влада Румунії повідомила, що країна вжила всіх необхідних заходів для допомоги українцям під час війни Росії проти України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

В електронних листах Міністерство внутрішніх справ Румунії повідомило SchengenVisaInfo.com, що відповідальні органи запустили мобільні табори в містах Сучава, Марамуреш та Тулча.

Ці табори використовуються для розміщення українців після нападу Росії на Україну.

Крім того, було зазначено, що інші об'єкти, такі як школи та готелі, також можуть бути використані у випадку, якщо кількість осіб, які в'їжджають до Румунії з України, продовжуватиме зростати.

"Громадяни України, які шукають притулку в Румунії, можуть бути розміщені у шести Регіональних центрах процедур та розміщення осіб, які шукають притулку, у повітах Тіміш, Марамуреш, Сучава, Джурджу та Бухарест, призначених для розміщення осіб, які клопочуться про надання притулку. Форму захисту у Румунії. на їхнє прохання, у ситуації, коли у них немає необхідних матеріальних засобів для утримання", — йдеться у заяві міністерства.

Дані, надані агентством ООН у справах біженців, показують, що понад 678 тисяч людей залишили Україну після вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого.

Більшість осіб, які покинули Україну, переважно їхали до однієї із сусідніх країн – Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські готельєри хочуть допомагати всім, хто потребує житла в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Бухарест
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Обман чи правда. Навіщо "накручують" відгуки на Booking та як не натрапити на фейкові
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Тетяна Негода
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку
Тетяна Негода
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору