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Румыния начала принимать украинцев в шести городах: куда можно обращаться

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 13:56
Румыния начала принимать украинцев в шести городах: куда можно обращаться Фото: Бухарест, Румыния (unsplash.com/juneandrei)
Автор: Евгения Тугушева

Создано шесть центров размещения в Тимише, Марамуреше, Сучаве, Джурджу и Бухаресте

Власти Румынии сообщили, что страна приняла все необходимые меры для помощи украинцам во время войны России против Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

В электронном письмах Министерство внутренних дел Румынии сообщило SchengenVisaInfo.com, что ответственные органы запустили мобильные лагеря в городах Сучава, Марамуреш и Тулча.

Эти лагеря используются для размещения украинцев после нападения России на Украину

Кроме того, было отмечено, что другие объекты, такие как школы и гостиницы, также могут быть использованы в случае, если число лиц, въезжающих в Румынию из Украины, будет продолжать расти.

"Граждане Украины, ищущие убежища в Румынии, могут быть размещены в шести Региональных центрах процедур и размещения лиц, ищущих убежища, в городах Тимиш, Марамуреш, Сучава, Джурджу и Бухарест, предназначенных для размещения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища. Форму защиты в Румынии по их просьбе, в ситуации, когда у них нет необходимых материальных средств для содержания", — говорится в заявлении министерства.

Данные, предоставленные агентством ООН по делам беженцев, показывают, что более 678 000 человек покинули Украину после вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля.

Большинство лиц, покинувших Украину, в основном ехали в одну из соседних стран – Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Молдову.

Напомним, ранее мы писали, что украинские отельеры хотят помогать всем, кто нуждается в жилье в Украине.

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