Рукотворні чудеса: найкрасивіші закинуті кар’єри для відпочинку на природі

Якщо ви любите відпочивати на природі, але не маєте можливості провести вікенд у горах або на морі, ми все ж можемо вас здивувати.

Пропонуємо відвідати гранітні кар’єри. Ми впевнені: тутешніх краса пейзажів вразить вас, а відпочинок запам’ятається надовго.

В усіх цих місцях колись видобували граніт, а зараз це мальовничі водойми, де можна прекрасно відпочити на вихідних.

Коростишівський кар’єр

Найбагатшим на запаси граніту регіоном України вважають Житомирщину, а місто Коростишів має репутацію чи не найважливішого центру гранітовидобувної промисловості України й у наші дні.

Тут є справжня "перлина" регіону – Коростишівський кар’єр. Видобуток граніту тут було припинено ще у 1990-х роках, а сам кар’єр - затоплено.

Зараз ця місцина користується неабиякою популярністю не лише серед місцевих мешканців, а й серед туристів. Їх можна тут зустріти будь-якої пори року.

Фото: Видобуток граніту тут було припинено у 1990-х роках (Олег Божко)

Дивує це місце надзвичайною красою берегів кар’єру, які на висоті 10 метрів покриті хвойними деревами. А також - насиченим бірюзовим кольором водойми, яка сягає глибини 20-40 метрів.

Заворожує цей пейзаж й українських гуру кінематографії. Зокрема, тут знімали відомий фільм "Сторожова застава".

Фото: Тут знімали немало українських фільмів (Олег Божко)

Потрапити до Коростишівського кар’єру від Києва можна, їдучи автомобілем трасою Е40. Перед самим в’їздом до міста Коростишів за автозаправкою треба звернути на автошлях ТО602. Також можна дібратися до Коростишева автобусом "Київ-Нововолинськ".

Фото: Кар'єр знаходиться неподалік від столиці (Олег Божко)

Єрківський гранітний кар’єр

Місце неймовірних пейзажів, яке було одним з центрів видобутку граніту в регіоні, зараз активно перетворюється на центр відпочинку. Через відсутність фінансування промисловості, цей гранітний кар’єр, як і попередні, закинули.

Його почала поглинати вода, а літня спека змушує жителів Катеринопільського району у Черкаській області скоритися бажанню відпочити поряд з чистою водоймою.

Місцеві подейкують, що вода тут надзвичайно тепла, а краєвиди - не гірші, аніж у Швейцарії.

Фото: Цей кар’єр знаходиться у Черкаській області (viche.ck.ua)

Якщо хочете відвідати бюджетний "закордон" на вихідних, вам варто вибрати день, коли погода - сонячна. Тоды колір води в кар'єрі буде особливо гарним. Щоб добратися сюди з Києва, можна їхати на власному авто від Києва трасою Н01 і, звернувши ліворуч на трасу Р04, прямувати до міста Єрки.

Ще один спосіб добратися сюди - доїхати автобусом до Катеринополя та пересісти на автобус, що курсує до Звенигородки.

Черепашинський кар’єр

Це місце часто називають "вінницькими Мальдівами" або ж "черепашинськими Гаваями". Якщо ви досі не вірите в те, що ці місця взагалі можна порівнювати, вам обов’язково варто переконатися в цьому особисто.

Вода в озері - неймовірно прозора та має дещо блакитне забарвлення.

Фото: "Українські Мальдіви" – водойма неподалік від села Черепашинці (Олег Божко)

Береги водойми - це глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів. Однак є тут і пологий пляж, а подекуди в воді видніються залишки старої затопленої дороги. Деякі кущі та дерева ростуть просто з води та доповнюють казкову атмосферу українського оазису.

Глибина вже сягає 100 метрів і щороку збільшується, а вода у ньому настільки прозора, що видно, як плаває риба.

Фото: Мальовничі пейзажі чистого прісного озера (Олег Божко)

До села Черепашинці можна дібратися з Києва, прямуючи до Житомира, звідки їхати трасою М21 до Загребельні та повернути ліворуч до Черепашинців.

Можна потрапити сюди також автобусом або електричкою "Київ-Козятин" та "Козятин-Черепашинці".

Фото: Береги водойми - це глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів (moemisto.ua)

Карачунівський гранітний кар’єр

Дивує красою гранітних кар’єрів і Дніпропетровська область. Від 1999 року, після припинення видобутку руди в гранітному кар’єрі на Карачунах, з річки Інгулець у впадину почала прибувати вода.

Висота крутих скель кар'єру становить близько 15 метрів, а водойма в ньому сягає глибини до одного кілометра.

Фото: Карачунівський гранітний кар’єр (0564.ua)

Щоб потрапити до цього кар’єру, від Києва варто їхати автомобілем до Кропивницького, звідки трасою Н23 прямувати до повороту на трасу Н11.

Також можна дібратися автобусом до Кривого Рогу та пересісти на автобус до Карачунів.

Фото: З річки Інгулець сюди почала прибувати вода (instagram.com/panina11121)

"Жовтневий" кар’єр

Кар’єр розташований у Кривому розі біля об’їзної дороги.

Видобуток каменю тут припинено майже 20 років тому. Поступово яма почала заповнюватися ґрунтовими водами, тому зараз кар’єр з чистою водою приваблює місцевих відпочивальників. Зараз глибина водойми сягає 35 метрів. Але, на жаль, офіційних пляжів тут немає.

Автомобілем до кар'єру можна доїхати від Києва трасою Н01 та Н14 до Кропивницького та трасою Н23 до мікрорайону Зарічний.

Фото: "Жовтневий" кар’єр (igotoworld.com)

На затоплених гранітних кар'єрах завжди є можливість зробити неймовірні фото, особливо коли панує гарна погода і небо не затягнуте хмарами. Але головне - сама поїздка в ці мальовничі місця запам'ятається вам надовго.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто відвідати замок у Чинадієво – справжню "перлину" Закарпатської області.

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