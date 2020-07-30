"Перлина" України: стародавній замок на Закарпатті приваблює тисячі туристів

Фото: Замок в Чинадієво на Закарпатті (Олег Божко)

Як цікаво провести вікенд на Закарпатті

Літо – не тільки пора поїздок на море, але і чудова можливість досліджувати інші цікаві куточки нашої країни. Наприклад, відправитися на Закарпаття.

Це єдина в Україні область, яка межує одразу з чотирма країнами Європейського союзу: це Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія. Звичайно, на Закарпатті - безліч цікавих місць, де можна провести вікенд. Розповідаємо про одній локації, на відвідування якій варто приділити один день з вашої поїздки.

Замок – "перлина" Закарпаття

Якщо ви вже не раз бували на Закарпатті, але не бачили замку в селищі Чинадієво, сюди неодмінно варто поїхати.

Чинадіївську фортецю звели у далекому XIV столітті. Створити її розпорядився барон Перені. Фортеця була збудована з каменю. У ній є дві кутові вежі та стіни метрової товщини.

В різний час фортецею володіла княгиня Ілона Зріні, потім - її син Ференц ІІ Ракоці, графи Шенборни, яким належав також замок неподалік.

Фото: У 2001 році замок було віддано в концесію художнику Йосипу Бартошу (Олег Божко)

У 17 сторіччі фортеця була сильно пошкоджена польськими військами графа Любомирського. Незабаром замок знову відбудували, але як оборонна споруда він поступово став втрачати своє значення.

Як виглядає замок сьогодні

Сучасна історія замку – не менш цікава. Близько двадцяти років тому художник і композитор Йосип Бартош приїхав сюди та закохався в це місце.

Він поставив собі амбітну мету – поступово відновити замок.

Фото: В період СРСР в замку знаходилися сільрада, військова частина і навіть автобаза (Олег Божко)

Грошей на ці цілі у нього не було, але він став збирати кошти серед тих, хто хотів допомогти. Він почав спочатку прибирати зарості навколо споруди, а потім ініціював реконструкцію, не маючи підтримки від великих спонсорів.

Коли він тільки починав займатися відновленням замку, багато хто не вірив, що це вдасться. Але зараз це місце – чисте і доглянуте. Реставраційні роботи поступово проходять у замку і сьогодні. Тепер замок називають не інакше як "перлиною" України та Закарпаття, а самого художника наводять приклад, коли говорять про те, як силою завзяття та великого бажання врятувати замок можна кардинально змінити вектор розвитку цього унікального місця.

Фото: Чинадіївський замок сьогодні (wikipedia.org)

Сьогодні нинішній власник замку разом зі своєю дружиною-художницею гостинно зустрічають туристів і самі проводять екскурсії.

До речі, ціну за візит замку визначає сам гість: внесок на розвиток пам'ятки архітектури – абсолютно добровільний.

Фото: Відреставрований інтер'єр першого поверху (wikipedia.org)

Щорічно замок відвідують тисячі туристів. До карантину тут проводили різні фестивалі, збиралися на пленери художники, а на екскурсії в замок приїжджали з різних регіонів і країн.

Втім, і зараз тут чимало відвідувачів, щоправда, серед них практично немає іноземців. Сподіваємося, тимчасово.

Як сюди доїхати?

Поїздом з Києва можна доїхати до міста Мукачево. Звідси до селища Чинадієво – всього близько десяти кілометрів. В цьому напрямку регулярно курсують маршрутки, тому проблем з транспортом бути не має. Сам замок розташований уздовж дороги, що пролягає паралельно автошляху M06.

Крім того, можна замовити екскурсійний тур з Ужгорода та Мукачева. Тоді ви побачите й інші цікаві місця регіону. Наприклад, озеро Синевир або палац графів Шенборнів, де багато років поспіль знаходився санаторій.

Якщо ви добираєтеся сюди зі Львова, то на своєму авто можна проїхати по кільцевій вам до повороту на дорогу E471/М06.

Нагадаємо, раніше ми писали про мальовничі блакитні озера у Чернігівській області. Ці місця можна відвідати на вихідних.