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Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої Хортиці

Вівторок 28 липня 2020 07:55
Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої Хортиці
Фото: Мальовничий острів Хортиця (РБК-Україна)
Автор: Катерина Сімонова

Мальовничі краєвиди "серця" Запоріжжя

Чи багато регіонів у нашій країні, на територіях яких століттями, а то й тисячоліттями формувалися унікальні цивілізаційні зони? Де формувалися культури, які згодом або успадковувалися й розвивалися нащадками, або нищилися в протистояннях і війнах чи просто губилися й "розчинялися" у віках?

Запоріжжя та Запорізька область у цьому плані є яскравим представником України, територією-скарбничкою, де сховані незчисленні духовні та матеріальні багатства.

Від кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, праслов’янських і слов’янських племен і всіх-всіх, хто в різні часи оселявся на території нашого історичного Запорожжя, у Таврійських степах, хто в той чи інший спосіб був дотичний до розвитку цього краю, впливав на утвердження нашого "ментального коду", національної самоідентифікації, до формування нашої державності.

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Острів Хортиця – місце розташування споруд тисячолітньої давнини (РБК-Україна)

Атмосфера козацької доби та унікальна природа

"Серце" Запоріжжя - острів Хортиця, який відомий усьому світові своєю прадавньою і давньою історією, унікальними знахідками й артефактами, тваринами, рослинами. Є кілька версій походження назви острова: за однією, вона походить від імені язичницького бога сонця Хорса.

Інша припускає, що основа слова - тюрксько-половецька: це "орт" або "орта", що означає "середній". Окрім назви Хортиця, у різні часи були й інші – острів Святого Георгія, Кортинський, Ортинський та інші.

Подорожуючи Хортицею, ви дізнаєтесь про кам’яні закладки культового комплексу мідного віку, відчуєте енергетику святилищ давніх культур, побачите на власні очі культові споруди тисячолітньої давнини.

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Вид на Дніпро (Ігор Захаренко)

Хоча історія Хортиці обраховується тисячоліттями, для багатьох вона безпосередньо асоціюється з козацтвом. Хортиця і козаки – це символи свободи, волі, це символи стійкості та незламності людського тіла й духу, відданості народу й батьківщині.

Перейнятися атмосферою козацької доби, дізнатися цікаві факти з життя хоробрих воїнів і відважних захисників, навіть бути посвяченим у козаки, можна на острові Хортиця.

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Історія Хортиці обраховується тисячоліттями, але для багатьох вона асоціюється саме з козацтвом (РБК-Україна)

Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" та єдиний в Україні музей судноплавства

Відвідання історико-культурного комплексу дозволить запоріжцям і гостям міста поринути у вир життя козаків на січі, ознайомитися з їхнім побутом, звичаями й традиціями. Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" – своєрідний узагальнений образ козацьких січових столиць XVI–XVIII ст.

Він будувався за подібністю до справжньої козацької січі, але в зменшених розмірах. Тут є фортифікація (рів, вал, огорожа), башти, будівлі куренів, будинок кошового, канцелярія, порохівниця, церква та багато інших споруд.

З козаками – кмітливими відчайдухами, вправними вершниками й воїнами, можна познайомитись на виставі кінного театру, сцена якого – хортицькі простори. Тут посвятять усіх бажаючих у козаки. Дійство це динамічне, феєричне і незабутнє!

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" (РБК-Україна)

Острів "ділить" навпіл Дніпро. Це дозволяє любителям водних подорожей подивитися на Хортицю з іншого ракурсу. Давні моряки ризикували життям, ідучи човнами в напрямку острова. Смертельно небезпечними були пороги.

Будівництво Дніпрогесу зробило цю частину річки суднохідною. Водна подорож на прогулянковому човні дозволить вам уявити, якими могли бути походи в давнину на козацьких чайках. До речі, про козаків-судноплавців ви можете дізнатися більше, якщо відвідаєте єдиний в Україні й один з найбільших музеїв у Європі – Музей судноплавства "Чайка".

Любителі ж річкового екстриму й водних видів спорту можуть обігнути острів на байдарках, каяках чи сапах.

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Дніпровські плавні - прекрасне місце для відпочинку в умовах дикої природи (РБК-Україна)

Плавні - заповідні території острова

До речі, тільки за умови замовлення офіційної екскурсії ви можете побувати в тій частині острова, яка охороняється найсуворіше – у плавнях. Це зона абсолютної заповідності. Рослинний і тваринний світ плавнів Хортиці вражає своєю первозданністю й унікальністю.

Мандрувати можна як водним транспортом, так і спеціально облаштованою екскурсійною стежкою. Повірте, враження від плавнів - незабутні!

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Острів Хортиця привертає увагу туристів з різних куточків України (РБК-Україна)

Туристичний потенціал острова Хортиця - величезний. Містом вже розроблено концепцію розвитку Хортиці, планують створити готельні комплекси, ресторани, різноманітні зони відпочинку, триває пошук інвесторів. І все це обов’язково синхронізується зі статусом Хортиці як національного заповідника.

Якщо бажаєте відчути дух вільних козаків, власними очима побачити їх побут, спробувати свої сили в козачих звитягах, а також отримати справжню насолоду від унікальної природи, поблукати стежками, де перетинається містичне, історичне і сучасне, – ваш туристичний орієнтир – острів Хортиця.

Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої ХортиціФото: Любителі ж річкового екстриму й водних видів спорту можуть обігнути острів на байдарках, каяках (Ігор Захаренко)

Запоріжжя чекає на вас!

Нагадаємо, раніше ми писали про унікальні бірюзові озера у Чернігівській області, які вважають ідеальним місцем для відпочинку на природі.

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