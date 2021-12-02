Різдво в будинку з дитинства. Особняк з фільму "Сам удома" здають в оренду на сайті житла для туристів

Потрапити в улюблений фільм з дитинства пропонують туристам на сайтах короткострокової оренди житла. Днями на Airbnb з'явилася пропозиція вперше пожити в особняку з фільму "Сам удома" в околицях Чикаго.

Будинок вже прикрашений до Різдва, а постояльцям пропонують згадати дитинство, побешкетувати і побігати. Особняк буде доступний для оренди лише 12 грудня, а бронювання відкриється о 21:00. Ціна буде 25 доларів.

Зазначається, що кошти від оренди підуть на благодійність – їх передадуть до Чиказької дитячої лікарні Ла Рабіда на підтримку пацієнтів зі складними станами.

"Господарі" поїхали у відпустку - в будинку можна робити все, що заманеться

Оголошення розміщено від імені старшого брата в сім'ї Маккалістерів. Персонаж Баз Маккалістер пише, що хоча всі подорослішали, люди ніколи не стають надто старими для святкових розіграшів.

"Поки ми їдемо у відпустку (на цей раз - усі ми), я запрошую одну команду бешкетників дозволити своїм внутрішнім восьмирічним дітям вільно побігати в будинку мого дитинства", - йдеться в оголошенні.

Фото: Вітальня в будинку з фільму (скріншот РБК-Україна/airbnb. co.uk)

У гості чекають чотирьох осіб, для яких доступні 2 спальні. Їм пропонують затишну святкову обстановку з мерехтливими вогнями і ідеально підстриженим деревом.

"У цей святковий сезон ми граємо за правилами мого маленького брата, так що не соромтеся їсти нездорову їжу, дивитися "сміття" по телевізору, позичати лосьйон після гоління мого батька. Просто не заходьте в мою кімнату, гаразд?",- пише Баз.

При цьому гостей жартома просять доглянути за павуком-птахоїдом власника.

Зголоднілим постяльцям пропонують поласувати кращою піцою Чикаго і влаштувати вечерю при свічках з макаронів з сиром з мікрохвильової печі.

Також гостям покажуть новий фільм "Home Sweet Home Alone" на каналі "Disney+".

Фото: Гостям пропонують згадати Різдво у дитинстві (скріншот РБК-Україна/airbnb. co.uk)

Умови відпочинку: що пропонують гостям в будинку Маккалістерів

Співробітник служби безпеки забезпечить комфортне перебування гостей, в тому числі покаже околиці, приготує їжу і подарує гостям набір LEGO Ideas Home Alone, який вони зможуть забрати з собою і побудувати удома.

Відзначається, що гостям надають деякі зручності: постільну білизну, телебачення і WI-FI, сніданок і посуд, камін у вітальні, відеокамери для безпеки на території, безкоштовну парковку. При цьому не включено користування кондиціонером, пральною машиною, кухнею, феном і шампунем.

Тим, хто хоче забронювати номер, слід враховувати, що правила розміщення вимагають суворого дотримання місцевих правил COVID-19.

"Квартира Керрі Бредшоу" коштувала 620 гривень на добу

Копія квартири головної героїні серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу відтворили в Нью-Йорку. На початку листопада апартаменти з'явилися на Airbnb за ціною 23 долари на добу - що символізувало 23 роки від виходу першої серії.

Квартира була доступна з 8 листопада - гостей записували в порядку черги. В даний момент вільних дат на проживання в легендарних "декораціях" вже немає.

Оголошення було розміщено від імені актриси, яка зіграла головну роль - Сари Джессіки Паркер. Гостей обіцяли пригощати улюбленим коктейлем героїнь "Космополітен" і дозволити приміряти речі з гардероба в квартирі.

Фото: Квартира Керрі Бредшоу для оренди (скріншот РБК-Україна/airbnb. com)

"Персонаж Керрі Бредшоу близький і дорогий моєму серцю, повернення в її світ і продовження історії "Секс у великому місті" – справжнє щастя. Я дуже рада, що наші глядачі побачать Нью-Йорк очима Керрі, і вперше в буквальному сенсі побудуть в її шкурі", - розповіла вона тоді про ідею здавати квартиру в оренду фанатам шоу.

До слова, до оголошення перші постояльці залишили відгуки, що враження отримали чудові.

"Це був винятковий досвід раз у житті. Ми відчували себе принцесами, і відпочинок у квартирі Керрі Бредшоу був знаковим. Дуже сподобалася кожна секунда нашого перебування", - написала одна з гостей.

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