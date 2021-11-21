Грандіозні зустрічі та активний екотуризм. Шість головних трендів, які сколихнуть світ подорожей у 2022 році

Тенденції, які визначатимуть сферу туризму у найближчому майбутньому

Настав час року, коли туристичні експерти активніше публікують свої прогнози про те, які будуть тенденції в подорожах у наступному році.

"Останні два роки стали справжнім випробуванням для більшості людей у всьому світі. З появою вакцин і цифрових COVID-сертифікатів ми нарешті можемо з нетерпінням чекати нових пригод - як близьких, так і далеких", - пише автор колонки на сайті Amadeus, віце-президент з глобальних корпоративних комунікацій та соціальної відповідальності Деніел Бетчелор.

"На щастя, дані Amadeus говорять нам, що ситуація в туризмі поліпшується. Від Коста-Ріки до Кейптауна кількість бронювань на поїздки зростає, і дані показують деякі цікаві закономірності", - продовжує він.

Разом з командою галузевих експертів він проаналізував ці закономірності та визначив шість тенденцій, які мають змінити світ подорожей у 2022 році і в подальший період.

Зростання запитів на далекі подорожі

В умовах, коли потрібно було сидіти вдома місяцями поспіль, у всіх був час подумати про найважливіше.

Тепер, коли ми знову можемо подорожувати, багато хто розуміє, що зараз найкращий час для реалізації давно задуманої поїздки. Мрієте ви здійснити кругосвітню подорож або далеку поїздку, щоб відвідати родичів на іншому континенті, у 2022 році багато людей нарешті реалізують плани по значущим поїздкам, які трапляються лише раз у житті.

Amadeus спостерігає значне зростання запитів на подорожі за найбільш значущими напрямками:

пошукові запити в Танзанії, де мандрівники можуть побачити знакові локації дикої природи, збільшилися на 36%;

запити по перуанських містах Ліма і Куско недалеко від Мачу-Пічу зросли майже на 50%;

запити по пошукам авіаквитків в Петру в Йорданію зросли на 22%.

На думку автора, все це вказує на те, що тенденція до планування далеких подорожей у 2022 році буде розвиватися ще активніше:

"Підвищений попит на подорожі демонструє навіть Антарктида", - зауважує аналітик.

Фото: Пошукові запити по перуанським містам Ліма і Куско недалеко від Мачу-Пічу виросли майже на 50% (unsplash.com/willian-justen-de-vasconcellos)

"Не тільки ми спостерігаємо цю тенденцію. Проведене в розпал пандемії дослідження Unforgettable Travel показало зростання запитів за найпопулярнішими напрямками, таким як похід на Еверест в Непалі", - зазначає Деніел Бетчелор.

Прогноз автора: "Охоплені бажанням жити справжнім моментом", мандрівники у 2022 році будуть втілювати у життя свої давні мрії. Незалежно від того, їздять вони недалеко від будинку, їдуть на велосипеді по країні або відвідують знамениті місця у віддалених куточках світу.

2022-й стане роком грандіозних особистих зустрічей

Посмішки, спогади, пригоди, пережиті з друзями - безцінний досвід, нагадує аналітик. Протягом багатьох років дослідники кажуть, що міцні соціальні відносини є ключем до щастя. Якщо ми не задумувалися про це до 2020 року, то вже знаємо зараз. Zoom, Microsoft Teams, FaceTime і WhatsApp не замінять можливості бачити друзів в реальному житті. Тому не дивно, що 2022 рік стане роком грандіозних особистих зустрічей.

Сьогодні зростає популярність запитів #Friendcations (місця для друзів) і групового відпочинку як недалеко від дому, так і за кордоном. Після зняття обмежень у Великій Британії спостерігалося вибухове зростання числа бронювань на відпочинок для великих груп: компанія Big Cottages повідомила про 600-відсоткове зростання кількості бронювань для груп, що складаються з більш ніж 20 осіб.

"Дані Amadeus підтверджують цю тенденцію. Пошукові запити про поїздки в Канкун (Мексика) і Картахену (Колумбія) - популярні напрямки для компаній друзів - збільшилися більш ніж удвічі у порівнянні з минулим роком. На Гаваях спостерігається аналогічний сплеск інтересу. Тим часом, пошукові запити про поїздки до Лас-Вегасу зросли на 61%, а по Європі, Барселоні та Ібіці спостерігається двозначне зростання запитів. Ми очікуємо, що зростання групових поїздок з друзями продовжиться протягом 2022 року", - прогнозує експерт.

Фото: 2022 рік після тривалого закриття кордонів стане роком грандіозних особистих зустрічей (unsplash.com/felix-rostig)

Прогноз експерта: Пандемія показала нам важливість дружби і те, що обійми - це секрет щастя. Завдяки новим технологіям, групові поїздки стануть більш безпечними і легкими. Прийшов час відновити відносини з заробленими важкою працею друзями.

Розвивається активний екотуризм

Фокус у подорожах зміщується до екотуризму: туристи хочуть долучитися до того, що роблять для планети щось корисне.

Недавнє проведене на замовлення Amadeus дослідження показало, що дві третини споживачів вважають екологічно безпечні подорожі пріоритетом. 37% респондентів вважають, що можливості для мандрівників брати участь у збереженні туристичних напрямків допоможуть галузі стати більш стійкою в довгостроковій перспективі.

"Це помітили туристичні оператори. Все більше число операторів обіцяють вийти за рамки компенсації викидів вуглецю і запропонувати опції позитивного впливу самих туристів на навколишнє середовище", - пише автор статті.

У Південній Африці одна з компаній пропонує туристам програми з ухилом в екотуризм, включаючи можливість підтримки зусиль по збереженню носорогів в Танзанії. Кількість подібних опцій зростає з кожним днем по всьому світу.

Фото: Пошукові запити про подорожі зі США до "екологічного раю" Коста-Ріки зросли на 234% у річному обчисленні (unsplash.com/zdenek-machacek)

"Всі ці зусилля можуть допомогти мандрівникам додати у свою відпустку такі елемент як робота з відновлення якоїсь сфери або вирішення якоїсь проблеми в рамках поїздки. Людям важливо, щоб їх витрати спрямовувалися на розвиток локацій і жителям тих місць, куди вони їдуть", - зазначає тенденцію дослідник.

Пошукові запити про подорожі зі США до "екологічного раю" Коста-Ріки зросли на 234% у річному обчисленні, а в Європі кількість відвідувачів Ісландії, відомої нульовим викидом вуглецю, збільшилася 11%.

Прогноз експерта: Зі зростанням тренду екотуризму, заходи під цей запит будуть ставати все популярнішими в цьому році та надалі.

Активізуються бізнес-поїздки

"COVID-19 змусив мільйони людей працювати з дому, але продуктивність залишалася стабільною, і роботодавці це помітили. Майже 40% співробітників компаній у США тепер можуть працювати звідки завгодно, а в інших країнах це число ще вище. Деякі компанії, наприклад Spotify, заявили, що їх співробітники будуть працювати з дому постійно. Amadeus впроваджує гібридну модель роботи по всьому світу, щоб врівноважити гнучкість співробітників і потреби бізнесу", - йдеться у публікації.

Але віддалена робота ще більше стимулює співробітників зустрічатися особисто - ніщо не замінить особисту зустріч:

"Наші дані переконливо підтверджують той факт, що ділові поїздки залишаються важливими: 72% представників бізнесу хочуть подорожувати в наступному році, а половина мандрівників заявили, що до кінця 2021 року точно будуть літати у справах".

Фото: У 2022 році буде набагато більше бізнес-поїздок (unsplash.com/artem-zhukov)

Прогноз експерта: Четверо з п'яти ділових мандрівників готові сісти на літак для роботи прямо зараз за умови дотримання заходів безпеки. У зв'язку зі збільшенням кількості вакансій і нестачею співробітників у багатьох галузях підприємства шукають нові способи залучення і утримання талантів. Це означає, що знову потрібно об'єднати співробітників, в тому числі за рахунок активізації поїздок.

Планувати подорожі допомагатимуть технології

Наступний прогноз - споживачі знайдуть своє натхнення для нових подорожей за допомогою сучасних технологій.

"Довго не маючи можливості поїхати за кордон, люди жадають нових пригод. За останні пару років ми масово звернулися до телебачення, стрімінговим сервісів і YouTube - у 2020 році британці проводили третину своїх годин неспання за переглядом телебачення або онлайн-відео, - і все це вплинуло на те, куди ми хочемо рухатися далі", - нагадує Деніел Бетчелор.

ЮНВТО і Netflix нещодавно опублікували спільний звіт, в якому аналізується роль фільмів і серіалів як рушійних сил туризму. Наприклад, у 2020 році селище Портгварра в Корнуоллі (Англія) відвідало на 50% більше туристів завдяки успіху телешоу Poldark.

Ця тенденція точно не нова - люди набагато активніше стали планувати поїздки в Рим після того, як у 1953 році вийшов фільм "Римські канікули". Але тепер, завдяки новим технологіям, штучному інтелекту і таргетованої онлайн-рекламі, мрії про подорожі збуваються швидше.

Фото: Багато локацій в різних країнах стають популярними завдяки фільмам - кадр із "Римських канікул" (uk.wikipedia.org)

Наприклад, стаціонарна колонка Alexa може розпізнати недавно переглянутий фільм або серіал і запропонувати ідеї для подорожей в залежності від місця зйомки фільму. Тим часом інша компанія знайшла спосіб використання біометричних технологій, щоб допомогти мандрівникам спланувати відпустку за допомогою онлайн-інструменту: він використовує розпізнавання обличчя для оцінки реакції користувачів на подразники і формує їм пропозиції щодо поїздок.

Прогноз експерта: Майже половина відпочиваючих витрачають більше часу на вивчення відпустки, ніж на тривалість самої поїздки. Завдяки новим технологіям бронювати "відпустку мрії" стане набагато простіше.

Футуристичні й надшвидкі поїздки

Уявіть собі, якби ви могли замовити поїздку на автомобілі, який був стійким до будь-яких погодних умов, безаварійний, з низьким рівнем викидів, можливістю цілодобової роботи і швидкістю, яка перетворювала б багатогодинні поїздки в хвилини. Це те, про що мріяв британський винахідник Джордж Медхерст у 18 столітті у якості надшвидкої альтернативи поїздам.

Триста років потому мрія Медхерста стає реальністю. У жовтні 2020 року компанія Virgin Hyperloop провела перше пасажирське випробування в пустелі Невада, відправивши двох людей по 500-метровій трасі, яку вони подолали за 15 секунд, так як швидкість пересування становила 172 кілометрів на годину. Тестова швидкість була обмежена протяжністю траси, але компанія планує розвивати швидкість до 1000 км/год.

Фото: Зовнішній вигляд машини XP-2 від Virgin Hyperloop (wikipedia.org)

Virgin Hyperloop - не єдина компанія, що працює над революційними засобами пересувань. Zeleros Hyperloop з Валенсії у партнерстві з Siemens працює над власним способом. Якщо ви думаєте, що це все ще з наукової фантастики, то співзасновник і генеральний директор Virgin Hyperloop Джош Гігель каже, що подібні комерційні перевезення можуть бути готові до ширококого виористання 2027 року.

Тим часом авіакомпанія United Airlines працює над власною транспортною революцією. Нещодавно там оголосили про плани купити 15 новинних надзвукових авіалайнерів і "повернути авіації надзвукові швидкості" до кінця десятиліття.

Фото: Інтер'єр XP-2 (wikipedia.org)

Але якщо вам до душі більш повільні способи пересування, компанія Space Perspective з Флориди нещодавно оголосила про запуск космічного кулі Neptune One, який почне відправляти пасажирів в небо у 2024 році, рухаючись зі швидкістю 12 миль на годину.

Прогноз експерта: Ви думаєте, що літаки, поїзди та автомобілі - єдиний спосіб пересуватися? Це триватиме не так довго. До кінця цього десятиліття мандрівникам, можливо, доведеться розглянути цілий ряд нових видів транспорту. Неймовірно швидкі і надефективні, ці інновації, ймовірно, зроблять локації світу набагато ближче одна до одної.

Нагадаємо, ми писали, що в Саудівській Аравії на Червоному морі будують масштабні локації для туристів.

Також повідомлялося, що археологи в Ізраїлі виявили знакову споруду з історії Хануки.