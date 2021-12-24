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Ріст доходів. Стало відомо, скільки грошей витратили туристи із Саудівської Аравії в Україні цього року

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П'ятниця 24 грудня 2021 12:53
Ріст доходів. Стало відомо, скільки грошей витратили туристи із Саудівської Аравії в Україні цього року Фото: Туристи із Саудівської Аравії в Україні (unsplash.com/ifrah-akhter)
Автор: Катерина Гончарова, Євгенія Тугушева

Експерти очікують попит на туристичні напрямки України серед туристів з Близького сходу й у 2022-му

2021 рік відзначився тим, що завдяки запуску рейсів та впровадженню безвізового режиму в Україну їхало багато туристів із країн Близького сходу.

Цього року за осінньо-зимовий період в економіку України туристи з Саудівської Аравії принесли близько 100 млн доларів. Про це у коментарі “Суспільному” повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

"Потоки туристичні в Україні активізовані навіть більше, ніж вони були в "доковідний" період. Це знову ж таки ми спостерігаємо в тому числі за рахунок того, що в цьому році для нас відкрилися туристи, почали їхати туристи з Арабської затоки, і активізація внутрішнього туризму” — зазначила голова відомства.

“По таких показниках, як туристичний збір, ми бачимо вже за перші 9 місяців 20% росту збору у порівнянні з 2019 роком", — додала очільниця ДАРТ.

Країни Перської затоки можуть стати перспективним напрямком для розвитку туристичних потоків в Україну відзначила Мар'яна Олеськів.

"Поєднання "зеленого", гірського, культурного і гастрономічного туризму - це те, що може зацікавити мандрівників з країн Близького і Середнього Сходу", - пояснює вона.

Влітку туристи з Саудівської Аравії масово їхали в Україну

Цього року мешканці українських міст спостерігали появу туристів з Близького Сходу, які подорожували популярними туристичними локаціями у Києві, Львові, Буковелі.

У середині травня уряд Саудівської Аравії вирішив частково послабити заборону на міжнародні поїздки та дозволити виїзди за кордон громадянам, які вакцинувалися від COVID.

З туристами із Саудівської Аравії Україні дуже пощастило, вважає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.

Експерт пояснив: місцева авіакомпанія - лоукостер Flynas з 11 червня почала виконувати рейси в Україну. Перші пасажири прибули до Києва, потім додалися польотні програми до Львова та Одеси. При цьому квитки на рейс не з дешевих – саудівці платять від 580 доларів, щоб прилетіти до Києва, і від 745 доларів, щоб побачити Львів.

Нагадаємо, ми писали, туристи розкупили майже всі путівки до теплих країн на зимові канікули.

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