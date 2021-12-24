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Рост доходов. Стало известно, сколько денег потратили туристы из Саудовской Аравии в Украине в этом году

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 12:53
Рост доходов. Стало известно, сколько денег потратили туристы из Саудовской Аравии в Украине в этом году Фото: Туристы из Саудовской Аравии в Украине (unsplash.com/ifrah-akhter)
Автор: Катерина Гончарова, Евгения Тугушева

Эксперты ожидают спрос на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022-м

2021 год отмечен тем, что благодаря запуску рейсов и внедрению безвизового режима в Украину ехали многие туристы из стран Ближнего востока.

В этом году за осенне-зимний период в экономику Украины туристы из Саудовской Аравии принесли около 100 млн. долларов. Об этом в комментарии “Суспільному” сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Потоки туристические в Украине активизированы даже больше, чем они были в доковидный период. Это опять же мы наблюдаем в том числе за счет того, что в этом году для нас открылись туристы, начали ехать туристы из Арабского залива и активизация внутреннего туризма" – отметила глава ведомства.

"По таким показателям, как туристический сбор, мы видим уже за первые 9 месяцев 20% роста сбора по сравнению с 2019 годом", — добавила глава ДАРТ.

Страны Персидского залива могут стать перспективным направлением для развития туристических потоков в Украине, отметила Марьяна Олеськив.

"Сочетание "зеленого", горного, культурного и гастрономического туризма – это то, что может заинтересовать путешественников из стран Ближнего и Среднего Востока", – объясняет она.

Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину

В этом году жители украинских городов наблюдали появление туристов с Ближнего Востока, которые путешествовали по популярным туристическим локациям в Киеве, Львове, Буковеле.

В середине мая правительство Саудовской Аравии решило частично ослабить запрет на международные поездки и разрешить выезды за границу гражданам, которые вакцинировались от COVID.

С туристами из Саудовской Аравии Украине повезло, считает заместитель председателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

Эксперт объяснил: местная авиакомпания – лоукостер Flynas с 11 июня начала выполнять рейсы в Украину. Первые пассажиры прибыли в Киев, затем добавились полетные программы во Львов и Одессу. При этом билеты на рейс не из дешевых – саудовцы платят от 580 долларов, чтобы прилететь в Киев, и от 745 долларов, чтобы увидеть Львов.

Напомним, мы писали, туристы раскупили почти все путевки в теплые страны на зимние каникулы.

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