Фатальний момент: як мандрівник дивом вижив після небезпечного випадку біля острова Лісеннунг

Автор цього блогу, мандрівник і радіоаматор Вадим Івлєв, розповідає про свою подорож в Папуа-Нову Гвінею - острівну країну на північ від Австралії та про небезпечну пригоду, яку йому там довелося пережити.

Коралова смерть

Прочитайте це, перш ніж піти плавати в океані! У його водах ховаються не тільки гігантські акули, але і крихітні бактерії, які живуть зовсім поряд з берегом. Вони з задоволенням "закусять" безтурботним туристом.

Побачене за цей час перевернуло моє уявлення про багато речей

Ви, головне, не бійтеся! Хоча важко було не злякатися мого блідого обличчя з застиглим на ньому кам'яним виразом. В аеропорту всі оберталися, бачачи мене з забинтованою ногою. Може, просто прийми мене за волоцюгу. Але я не звертав на них ніякої уваги.

Може здатися дивним, але у той момент мене займала єдина думка: як довести додому лук зі стрілами. Так, звичайний дерев'яний лук папуаса, адже він став об'єктом особливої уваги на пункті перевірки на безпеку. Була й друга думка: не привертати увагу, не стогнати. Це було дивовижне відчуття.

Нога страшенно боліла. Мене чекав переліт через половину світу на літаку, включаючи кілька пересадок з непередбачуваними труднощами. Але ні про що таке я не думав. Я був спокійний, як ніколи. Можна сказати, що був навіть щасливий.

Фото: Вас оточує бірюзове ласкаве море. Білосніжні хмари в яро-синьому небі у вас над головою (з особистого архіву)

Навколо кружляли строкатими плямами термінали, магазини duty-free, коридори, кабіни літаків. Мої руки і ноги оніміли від втоми. Останні три тижні мої відчуття загострені, а нерви - напружені до межі. Але, даю голову на відсіч, побачене за цей час перевернуло мої уявлення про багато речей. Так що рана на нозі була своєрідним екзотичним сувеніром.

Я повертався з Папуа-Нової Гвінеї. Ця острівна країна знаходиться на північ від Австралії. Я хотів би її називати Царством Незвичайного і Землею Несподіваного. Основною відмінністю Папуа від інших країн є те, що там постійно ходиш з відкритим від подиву ротом. Саме тут можна на власні очі побачити картини назавжди втраченого світу: тут дивом збереглися до наших днів стародавні ритуали людей і їхні танці, що не зустрічаються вже більше ніде на Землі, тварин, птахів, рослини, і мешканців моря. На жаль, такого вже ніде немає.

Можливість побачити прекрасно збережений морський світ привів нас у місце з назвою Ліссенунг. Крихітний острівець, розташований у 2 градусах на південь від екватора, на кордоні моря Бісмарка, між островами Новий Ганновер і Нова Ірландія. Острови Папуа-Нової Гвінеї входять до складу Коралового трикутника. Тутешні рифи прославило їх найбільше у світі морське біорізноманіття. Їх також називають природними коморами або "вогнищами" життя.

Яскраві промені жаркого тропічного сонця не проникають під покрив високих пальм і під дахи сплетених з листя хатин

Після півторагодинного перельоту з Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Гвінеї, ви дістанетеся до Кавієнгу, тихого, одноповерхового містечка. Далі - 20 хвилин плавання на моторному човні, і ви потрапите у казковий світ.

Так вам скаже будь-який дайвер. Просто в межах "домашнього" рифу острова Лісеннунг можна побачити 350 різних видів риб. У тому числі - глибоководних риб, багато з яких не зустрічаються в прибережних районах.

Фото: Яскраві промені жаркого тропічного сонця не проникають під покрив високих пальм і під дахи сплетених з листя хатин (з особистого архіву)

Тут мешкають десятки видів молюсків і ракоподібних. Недалеко від острова є розкішні місця для любителів "макро дайвінгу". Так називають цінителів чудового світу мініатюрних восьминогів, креветок і морських ковзанів – пігмеїв. Острів є улюбленим місцем і для любителів "мак дайвінгу" — слідопитів донних відкладень, які шукають морських чортів та інших риб сімейства Клоунових. Ці риби мають незвичайну зовнішність і живуть у місцях з вулканічною активністю та прісноводними течіями.

Під час другої світової війни в районі острова проходили запеклі бої. Інструктори з дайвінг-центру покажуть місця, де можна побачити добре збережені останки затонулих кораблів, підводних човнів і бомбардувальників.

Але "вишенькою на торті" є сади живих коралів. Температура води у морі весь рік становить 28-30 градусів Цельсія. Яскраві промені жаркого тропічного сонця не проникають під покрив високих пальм і під дахи сплетених з листя хатин. Свіжий бриз з океану ніжно торкається вашого обличчя. Повітря наповнене благоуханнням тропічних квітів.

Вас оточує бірюзове ласкаве море. Білосніжні хмари в яро-синьому небі у вас над головою. Смачні ананаси, банани і карамболь, вирощені на сусідніх острівцях, вгамують легкий голод. Напої з льодом врятують від спраги і подарують рятівну прохолоду, яку можна відчути не тільки на смак, але і на дотик.

Фото: Свіжі банани і карамболь доставляють з сусідніх острівців (з особистого архіву)

Як ледь помітний туман над ласкавим морем, самі собою зникнуть занепокоєння і страх, що панували весь час навколо підготовки до поїздки і довгого виснажливого перельоту. Вас охоплює відчуття повного задоволення. Стоп! Тепер про головне. Не варто нехтувати правилами безпеки, особливо у автономній експедиції!

"Якщо плавець встиг скрикнути, то це напала барракуда. Якщо атакує тигрова акула, то від плавця залишаються тільки кола на воді"

Для мене заняття плаванням - так само звичне, як біг, кращий порятунок від стресу. Плавати так само важливо, як мати якір у човні під час бурі. Це своєрідна терапія, яка поліпшує самопочуття й несе радість.

Щодня, під час перебування на острові, я не тільки занурювався з аквалангами, але просто годинами плавав з маскою, але без ласт. Намагаючись не запливати далеко в незнайомих місцях, я просто не віддалявся від кромки рифу.

У цьому місці дно, вкрите кораловими заростями, різко провалюється, прямовисно йдучи у чорну, похмуру глибину. Віддалятися від рифу не було сенсу.

По-перше, там нічого не видно. По-друге, на глибині водиться велика риба: барракуда і тигрова акула, які можуть напасти серед білого дня. Я пам'ятав слова з книги Вільяма Тревіса "Акула на продаж" - "Якщо плавець встиг скрикнути, то це напала барракуда. Якщо атакує тигрова акула, то від плавця залишаються тільки кола на воді".

Звичайно, я пам'ятав, що потрібно бути дуже обережним, щоб не поранитися об корали. У той фатальний момент я досяг найдальшої точки від місця старту. Це була протока з сусіднім островом. Море тут глибше, а вода - холодніша. У таких місцях виникають сильні течії. Так і є. Сильна зустрічна течія значно зменшила мою швидкість. Довелося докладати всіх сил, робити великі гребки руками і енергійно рухати ногами. Раптом по шкірі побігли мурашки.

Фото: Як серпанок над ласкавим морем, зникає занепокоєння. Вас охоплює відчуття повного задоволення (з особистого архіву)

Прописане лікарем лікування не допомагало. Різко ставало гірше

Я потрапив у крижаний потік. Від різкої зміни температури я інстинктивно шарпнувся за напрямом до рифу і не розрахував. У цей самий момент я зі всієї сили видалив ногою по гострому, як кинджал, піку коралової гілки. Коралу все дарма, а вода навколо ноги відразу стала червоною. Я постарався швидше повернутися на берег і, намотавши майку на ногу, побрів шукати йод. Кров із рани текла струмком.

Це були останній день перебування у Папуа. Треба було збиратися у довгу зворотну дорогу. Мою ногу пронизував біль, і я відчував, як вона набухає. Її буквально розпирало з кожною годиною. Коли я намагався стискати стопу або натискав на місце рани, то ставало нестерпно боляче, але, на моє задоволення, після відразу ставало легше.

Всю ніч ногу зводила судома. Вранці я виявив, що рана сильно опухла. Довелося зібрати всю силу волі, щоб заштовхати в жорсткий похідний черевик неймовірно розпухлу ногу, схожу на яскраво-червоний повітряна куля. Я звернув увагу, що крім рани з'явилися гнійники. Їх ставало більше, слідом за ними з'явилися виразки. Через три доби, після події, відразу по прибутті до Києва, я звернувся до лікаря. Я не міг ступити на ногу і ледве пересувався.

Прописане лікарем лікування не допомагало. Різко ставало гірше. Гнійники і почервоніння з'явилися вже і на другій нозі. Але у цієї історії щасливий кінець. Від рани залишилися тільки шрами на пам'ять. Якби не турбота і професійні медичні знання моєї дружини Оксани, могло б бути значно гірше. Щасливої подорожі і бережіть себе!

Післямова.

Головним підозрюваним стала бактерія Vibrio vulnificus — інакше відома як "річна" бактерія, чи бактерія "пожирають плоть". Інша бактерія, що відноситься до сімейства Vibrio, сумно відомий збудник холери. Для розмноження шкідливої бактерії родини Vibrionaceae потрібно сіль і тепло. Тому вона мешкає в теплій морській воді, іноді в стоячій прісній воді.

Фото: Найдальша точка — протоку з сусіднім островом. Море тут глибше, вода холодніше і сильне течії (з особистого архіву)

Зараження відбувається шляхом потрапляння збудника з морської води у відкриту рану. За даними Центрів з Контролю і Профілактики Захворювань Департаменту охорони Здоров'я США V. vulnificus поширена повсюдно. У тому числі в США, Куби, Індії, Бразилії, Таїланді, Китаї, Японії, Франції, Іспанії, Австралії.

Більше 95% випадків зараження V. vulnificus виникають у субтропічних регіонах північної півкулі. У США реєструється понад 100 випадків інфікування в рік, у тому числі 85 госпіталізацій і 35 летальних випадків. Багато людей з інфекцією Vibrio vulnificus потребують інтенсивної терапії аж до ампутації кінцівок.

Приблизно 1 з 5 людей, заражених цією інфекцією, вмирає,. Іноді - протягом одного або двох днів після інфікування.

Ви можете знизити ризик зараження Vibrio, слідуючи простим радам: якщо у вас є рани, порізи і подряпини, ретельно промийте їх водою з милом і тримайтеся подалі від морської води, в тому числі - не гуляйте по пляжу!

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