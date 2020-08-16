Роковой момент: как украинец чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг

Автор этого блога, путешественник и радиолюбитель Вадим Ивлев, рассказывает о своей поездке в Папуа-Новую Гвинею - островную страну к северу от Австралии и об опасном приключении, которое ему там довелось пережить.

Коралловая смерть

Прочитайте это, прежде чем пойти плавать в океане! В его водах прячутся не только гигантские акулы, но и крохотные бактерии, которые живут совсем рядом с берегом. Они с удовольствием "закусят" беспечным туристом.

Увиденное за это время перевернуло мои представления о многом

Вы, главное, не бойтесь! Хотя трудно было не испугаться моего бледного лица с застывшим на нем каменным выражением. В аэропорту все оборачивались, видя меня с забинтованной ногой. Может, просто принимали меня за бродягу. Но я не обращал на них никакого внимания.

Может показаться странным, но в тот момент меня занимала единственная мысль: как довести домой лук со стрелами. Да, обыкновенный деревянный лук папуаса, ведь он стал объектом особого внимания на пункте проверки на безопасность. Была и вторая мысль: не привлекать внимание, не стонать. Это было удивительное и странное ощущение.

Нога страшно болела. Мне предстоял перелет через половину мира на самолете, включая несколько пересадок с непредсказуемыми сложностями. Но, ни о чем таком я не думал. Я был спокоен как никогда. Можно сказать, что был даже счастлив.

Фото: Вас окружает бирюзовое ласковое море. Белоснежные облака в яро-синем небе у вас над головой (из личного архива)

Вокруг кружились пестрыми пятнами терминалы, магазины duty-free, коридоры, кабины самолетов. Мои руки и ноги онемели от усталости. Последние три недели мои чувства были обострены, а нервы - напряжены до предела. Но, даю голову на отсечение, увиденное за это время перевернуло мои представления о многом. Так что рана на ноге была своеобразным экзотическим сувениром.

Я возвращался из Папуа-Новой Гвинеи. Эта островная страна находится к северу от Австралии. Я предпочитаю ее называть Царством Необычайного и Землею Неожиданного. Основным отличием Папуа от других стран является то, что там постоянно ходишь с открытым от удивления ртом. Именно здесь можно своими глазами увидеть картины навсегда потерянного мира: чудом сохранившиеся до наших дней древние ритуалы людей и их танцы, не встречающихся уже больше нигде на Земле, животных, птиц, растения, и обитателей моря. Увы, такого уже нигде нет.

Возможность увидеть прекрасно сохранившийся морской мир привел нас в место с названием Лиссенунг. Крошечный островок, расположенный в 2 градусах к югу от экватора, на границе моря Бисмарка, между островами Новый Ганновер и Новая Ирландия. Острова Папуа-Новой Гвинеи входят в состав Кораллового треугольника. Здешние рифы прославило их наибольшее в мире морское биоразнообразие. Иначе их называют природными кладовыми или "очагами" жизни.

Яркие лучи жаркого тропического солнца не проникают под сень высоких пальм и под крыши сплетенных из листьев хижин

После полуторачасового перелета из Порт-Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи, вы доберетесь до Кавиенг, тихого, одноэтажного городка. Дальше предстоит 20 минут плавания на моторной лодке, и вы попадаете в сказочный мир.

Так вам скажет любой дайвер. Просто в пределах "домашнего" рифа острова Лисеннунг можно увидеть 350 различных видов рыб. В том числе - рыб глубоководных, многие из которых не встречаются в прибрежных районах.

Фото: Яркие лучи жаркого тропического солнца не проникают под сень высоких пальм и под крыши сплетенных из листьев хижин (из личного архива)

Здесь обитают десятки видов моллюсков и ракообразных. Недалеко от острова есть роскошные места для любителей "макро дайвинга". Так называют ценителей восхитительного мира миниатюрных осьминогов, креветок и морских коньков – пигмеев. Остров является любимым местом и для любителей "мак дайвинга" — следопытов донных отложений, ищущих морских чертов и прочих рыб семейства Клоуновых. Эти рыбы обладают необычной внешностью и обитают в местах с вулканической активностью и пресноводными течениями.

Во время второй мировой войны в районе острова проходили ожесточенные бои. Инструкторы из дайвинг-центра покажут места, где можно увидеть хорошо сохранившиеся останки затонувших кораблей, подводных лодок и бомбардировщиков.

Но "вишенкой на торте" являются сады живых кораллов. Температура воды в море весь год составляет 28-30 градусов Цельсия. Яркие лучи жаркого тропического солнца не проникают под сень высоких пальм и под крыши сплетенных из листьев хижин. Свежий бриз с океана нежно касается вашего лица. Воздух наполнен благоуханьем тропических цветов.

Вас окружает бирюзовое ласковое море. Белоснежные облака в яро-синем небе у вас над головой. Вкуснейшие ананасы, бананы и карамболь, выращенные на соседних островках, утолят легкий голод. Напитки со льдом спасут от жажды и подарят спасительную прохладу, которую можно ощутить не только на вкус, но и на ощупь.

Фото: Свежие бананы и карамболь доставляют с соседних островков (из личного архива)

Как еле заметная дымка над ласковым морем, сами собой исчезнут беспокойство и страх, господствовавшие все время подготовки к поездке и долгого утомительного перелета. Вас охватывает чувство полного удовлетворения. Стоп! Теперь о главном. Не стоит пренебрегать правилами безопасности, особенно в автономной экспедиции!

"Если пловец успел вскрикнуть, то это напала барракуда. Если атакует тигровая акула, то от пловца остаются только круги на воде"

Для меня занятие плаванием - так же привычно, как бег, лучшее средство спасения от стресса. Плавать так же жизненно важно, как иметь якорь в лодке во время бури. Это своеобразная терапия, улучшающая самочувствие и несущая радость.

Каждый день, во время пребывания на острове, я не только погружался с аквалангами, но просто часами плавал с маской, но без ласт. Стараясь не заплывать далеко в незнакомых местах, я просто не удалялся от кромки рифа.

В этом месте дно, покрытое коралловыми зарослями, резко проваливается, отвесно уходя в черную, мрачную глубину. Удаляться от рифа не было смысла.

Во-первых, там ничего не видно. Во-вторых, на глубине водится большая рыба: барракуда и тигровая акула, какие могут напасть среди бела дня. Я помнил слова из книги Вильяма Тревиса "Акула на продажу" - "Если пловец успел вскрикнуть, то это напала барракуда. Если атакует тигровая акула, то от пловца остаются только круги на воде".

Конечно, я помнил, что нужно быть очень осторожным, чтобы не пораниться о кораллы. В тот роковой момент я достиг самой дальней точки от места старта. Это был пролив с соседним островом. Море здесь глубже, а вода - холоднее. В таких местах возникают сильные течения. Так и есть. Сильное встречное течение значительно уменьшило мою скорость. Пришлось прикладывать все силы, делать большие гребки рукам и энергично двигать ногами. Вдруг по коже побежали мурашки.

Фото: Как дымка над ласковым морем, исчезает беспокойство. Вас охватывает чувство полного удовлетворения (из личного архива)

Прописанное доктором лечение не помогало. Резко становилось хуже

Я попал в ледяной поток. От резкой перемены температуры я инстинктивно дернулся по направлению к рифу и не рассчитал. В этот самый момент я изо всей силы удалил ногой по острому, как кинжал, пику коралловой ветки. Кораллу все нипочем, а вода вокруг ноги сразу стала красной. Я постарался быстрее вернуться на берег и, намотав майку на ногу, побрел искать йод. Кровь из раны текла ручьем.

Это были последний день пребывания в Папуа. Нужно было собираться в долгую обратную дорогу. Мою ногу пронизывала боль, и я чувствовал, как она набухает. Ее буквально распирало с каждым часом. Когда я пытался сжимать ступню или надавливал на место раны, то становилось невыносимо больно, но, к моему удовлетворению, после сразу становилось легче.

Всю ночь ногу сводила судорога. Утром я обнаружил, что рана сильно опухла. Пришлось собрать всю силу воли, чтобы затолкать в жесткий походный ботинок невероятно распухшую ногу, похожую на пунцовый воздушный шар. Я обратил внимание, что кроме раны появились гнойники. Их становилось больше, следом за ними появились язвочки. Через трое суток после происшествия, сразу по прибытию в Киев, я обратился к доктору. Я не мог ступить на ногу и с трудом передвигался.

Прописанное доктором лечение не помогало. Резко становилось хуже. Гнойники и покраснения появились уже и на второй ноге. Но в этой истории - счастливый конец. От раны остались только шрамы на память. Если бы не забота и профессиональные медицинские знания моей супруги, Оксаны, могло бы быть значительно хуже. Счастливого путешествия и берегите себя!

Послесловие.

Главным подозреваемым стала бактерия Vibrio vulnificus - иначе известная как "летняя" бактерия, или бактерия "пожирающие плоть". Другая бактерия, относящаяся к семейству Vibrio, - печально известный возбудитель холеры. Для размножения вредоносной бактерии семейства Vibrionaceae требуется соль и тепло. Поэтому она обитает в теплой морской воде, иногда - в стоячей пресной воде.

Фото: Самая дальняя точка - пролив с соседним островом. Море здесь глубже, вода холоднее, течение - сильное (из личного архива)

Заражение происходит путем попадания возбудителя из морской воды в открытую рану. По данным Центров по Контролю и Профилактике Заболеваний Департамента Здравоохранения США V. vulnificus распространена повсеместно. В том числе - в США, Кубе, Индии, Бразилии, Таиланде, Китае, Японии, Франции, Испании, Австралии.

Более 95% случаев заражения V. vulnificus возникают в субтропических регионах северного полушария. В США регистрируется свыше 100 случаев инфицирования в год, в том числе - 85 госпитализаций и 35 летальных исходов. Многие люди с инфекцией Vibrio vulnificus нуждаются в интенсивной терапии вплоть до ампутации конечностей.

Примерно 1 из 5 человек, зараженных этой инфекцией умирает. Иногда в течение одного или двух дней после инфицирования.

Вы можете снизить риск заражения Vibrio, следуя простым советам: если у вас есть раны, порезы и царапины, тщательно промойте их водой с мылом и держитесь подальше от морской воды, в том числе - не гуляйте по пляжу!

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