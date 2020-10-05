Путівки на курорти дорожчають: як заощадити при покупці туру

Як уникнути додаткових витрат при виборі путівки
Подорожі під час пандемії бувають досить непередбачуваними: то можуть скасувати рейс, а з ним - і тур. Також може зрости курс валют, в результаті чого поїздка обійдеться туристу значно дорожче.
Чи може турист змінити умови туру, якщо виріс курс, і як в цілому заощадити при покупці путівки - РБК-Україна розпитав експертів туристичного ринку.
Коли не потрібно доплачувати за тур
Якщо клієнт погоджується з загальними умовами туру, то йому треба оплатити путівку протягом трьох днів. Тоді сума, яку він сплачує, буде зафіксована, і доплат не буде потрібно вносити навіть при стрибках курсу. Про це у коментарі РБК-Україна каже Олександр Новіковський, заступник генерального директора "Tez Tour".
"Якщо ж турист сплатить тільки частину, то на решту суми туроператор може перевиставити рахунок", пояснює він.
У разі різкого зростання курсу валют, і якщо при цьому у договорі з туристом прописана доплата, то клієнта можуть попросити доплатити певну суму, каже Новіковський. Тому одна з порад, як заощадити й уберегтися від додаткових витрат - сплачувати всю суму за тур відразу. Це мінімізує шанси на те, що потім доведеться за щось доплатити.
"Якщо ж турист відмовляється доплатити й це тягне за собою анулювання даної програми, то готель або туроператор може виставити штрафні санкції за цю відмову", - звертає увагу Олександр Новіковський.
У випадку, якщо турист відмовляється летіти та заявляє про це упродовж 1-3 діб безпосередньо до вильоту, або в період, в який прописані штрафні санкції (наприклад, в турах в ОАЕ такі санкції передбачені навіть при відмові за місяць до дати вильоту), то турист втратить частину грошей, звертає увагу експерт.
Коли тур турист вже замовив тур, але потім передумав і вибрав тур за іншим напрямком дорожче, то доплату за нього будуть проводити за курсом на день оплати. У випадку, якщо турист купив тур дешевше, то тоді йому можна буде збільшити кількість ночей туру або, наприклад, вибрати додаткові послуги, запевняють РБК-Україна "Anex Tour".
Коли можна переглянути умови туру
Турист може вимагати внести зміни в договір між ним і турфірмою або туроператором, якщо для цього виникли передумови, говорить РБК-Україна адвокат Олег Горецький.
"За законом, кожна зі сторін договору на туристичне обслуговування до початку подорожі може вимагати внесення змін у цей договір або його розірвання у зв'язку зі зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися при укладенні договору", - говорить він.
За словами експерта, турист може це вимагати, коли різко або істотно змінився курс гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.
У цілому туристам можна заощадити при покупці туру, якщо провести раннє бронювання. За словами представників туроператорів, якщо купити путівку за кілька місяців до передбачуваного початку туру, то можна заощадити до 50% її вартості.
Наприклад, деякі компанії вже почали пропонувати українським туристам раннє бронювання турів до Туреччини та на Мальдіви на 2021 рік.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робити з "зависшми" турами до Європи в умовах, коли кордони країн ЄС поки закриті для українських туристів.
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