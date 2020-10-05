Путівки на курорти дорожчають: як заощадити при покупці туру

Подорожі під час пандемії бувають досить непередбачуваними: то можуть скасувати рейс, а з ним - і тур. Також може зрости курс валют, в результаті чого поїздка обійдеться туристу значно дорожче.

Чи може турист змінити умови туру, якщо виріс курс, і як в цілому заощадити при покупці путівки - РБК-Україна розпитав експертів туристичного ринку.

Коли не потрібно доплачувати за тур

Якщо клієнт погоджується з загальними умовами туру, то йому треба оплатити путівку протягом трьох днів. Тоді сума, яку він сплачує, буде зафіксована, і доплат не буде потрібно вносити навіть при стрибках курсу. Про це у коментарі РБК-Україна каже Олександр Новіковський, заступник генерального директора "Tez Tour".

"Якщо ж турист сплатить тільки частину, то на решту суми туроператор може перевиставити рахунок", пояснює він.

У разі різкого зростання курсу валют, і якщо при цьому у договорі з туристом прописана доплата, то клієнта можуть попросити доплатити певну суму, каже Новіковський. Тому одна з порад, як заощадити й уберегтися від додаткових витрат - сплачувати всю суму за тур відразу. Це мінімізує шанси на те, що потім доведеться за щось доплатити.

"Якщо ж турист відмовляється доплатити й це тягне за собою анулювання даної програми, то готель або туроператор може виставити штрафні санкції за цю відмову", - звертає увагу Олександр Новіковський.

Фото: Заощадити до 50% вартості туру можна при ранньому бронюванні (pixabay.com)

У випадку, якщо турист відмовляється летіти та заявляє про це упродовж 1-3 діб безпосередньо до вильоту, або в період, в який прописані штрафні санкції (наприклад, в турах в ОАЕ такі санкції передбачені навіть при відмові за місяць до дати вильоту), то турист втратить частину грошей, звертає увагу експерт.

Коли тур турист вже замовив тур, але потім передумав і вибрав тур за іншим напрямком дорожче, то доплату за нього будуть проводити за курсом на день оплати. У випадку, якщо турист купив тур дешевше, то тоді йому можна буде збільшити кількість ночей туру або, наприклад, вибрати додаткові послуги, запевняють РБК-Україна "Anex Tour".

Коли можна переглянути умови туру

Турист може вимагати внести зміни в договір між ним і турфірмою або туроператором, якщо для цього виникли передумови, говорить РБК-Україна адвокат Олег Горецький.

"За законом, кожна зі сторін договору на туристичне обслуговування до початку подорожі може вимагати внесення змін у цей договір або його розірвання у зв'язку зі зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися при укладенні договору", - говорить він.

Фото: Навіть якщо курс валют виріс, то доплачувати не потрібно, якщо турист оплатив тур заздалегідь (freepik.com)

За словами експерта, турист може це вимагати, коли різко або істотно змінився курс гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

У цілому туристам можна заощадити при покупці туру, якщо провести раннє бронювання. За словами представників туроператорів, якщо купити путівку за кілька місяців до передбачуваного початку туру, то можна заощадити до 50% її вартості.

Наприклад, деякі компанії вже почали пропонувати українським туристам раннє бронювання турів до Туреччини та на Мальдіви на 2021 рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робити з "зависшми" турами до Європи в умовах, коли кордони країн ЄС поки закриті для українських туристів.

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