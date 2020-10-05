Плани на зимову відпустку: нові рейси, які запустяться з України вже найближчим часом

Фото: Аеропорт (pixabay.com)

Куди і за якою ціною можна полетіти восени та взимку

У вересні іноземці нге могли подорожувати до України через заборону на в'їзд. 28 вересня постанова Кабміну, яка забороняла в’їзд громадянам іншх країн на територію України, втратила чинність.

Раніше через таку заборону майже всі авіалінії, які виконували рейси в Україну, призупинили деякі польоти або скоротили їхню частоту. Скасування польотів частково пояснювали тим, що під час дії заборони в’їзду іноземців літати за низкою напрямків стало невигідно.

Але тепер пасажирська авіація знову отримала "зелене світло", і у розкладі авіакомпаній спостерігається збільшення міжнародних рейсів в країну. Разом з тим, традиційно з 25 жовтня змінюється розклад всіх рейсів на зимовий. Це впливає на напрямки – їхнє закриття або, навпаки, відкриття або збільшення кількості нових напрямків та польотів.

Також на початку жовтня МОЗ оновила список країн, що входять до "зеленої зони", куди тепер входять ОАЕ, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Монако, Чилі, Катар. Серед доступних для відвідування залишаються країни Хорватія, Туреччина, Єгипет, Болгарія та Албанія. В "червоній" зоні наразі перебувають Чорногорія та Чехія.

РБК-Україна проаналізувало нові напрямки авіакомпаній, а також те, за яку вартість українцям пропонують полетіти за кордон цієї осені та у зимовий період.

Екзотичні курорти

Вже декілька років поспіль екзотичний вип-курорт Занзібар, що на півдні африканської країни Танзанія, що зараз перебуває для нас у "зеленому списку", приймає чартерні літаки з українськими туристами, тож декому цей напрямок вже знайомий. Зокрема тим, хто полюбляє серфінг та дайвінг. Тож за скільки можна придбати квиток до "тропічного раю"?

Українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж авіаквитків на напрямку у форматі round trip (туди – назад). Вартість квитка варіюється від 19 311 грн без багажу, причому подорож має тривати 10-11 ночей. Технічною зупинкою на цьому рейсі вказане місто Луксор (рейс з зупинкою, без дозволу покидати борт літака – ред.).

Фото: Приклад однієї з пропозицій перельоту до Занзібару (скріншот РБК-Україна)

Крім того, до Занзібару можна потрапити стикувальними рейсами авіакомпаній Emirates та Flydubai з пересадкою в Дубаї. Квиток в обидва боки стартує від 23 925 грн з багажем. Подорож при наявності часу можна скомбінувати з екскурсією в Дубаї, оскільки це не технічна зупинка.

Інший екзотичний курорт преміум-класу, Катар, чекатиме на туристів з України з 18 грудня. Прямий рейс до міста Дохи був перенесений з 25 жовтня авіалініями Qatar Airways. Частота польотів складатиме чотири рази на тиждень. Квиток на напрямок від одної з кращих авіакомпаній світу за версією системи оцінювання авіаліній skytrax коштує від 27 114 грн в економ-класі з багажем.

Популярні серед українців пляжні курорти Об’єднаних Арабських Еміратів символічно відкрились перед початком високого сезону. Так, арабський бюджетний перевізник Air Arabia відновляє регулярні рейси із Києва до Шарджі вже з 25 жовтня. Вартість квитка стартує від 7172 грн в обидва боки без багажу.

Фото: Один із варіантів, як добратися літаком з України до ОАЕ (скріншот РБК-Україна)

SkyUp також планує польоти до ОАЄ у зимовий період. Так, авіаквитки на прямий рейс "Київ–Дубай" від авіаліній починаються від 8118 грн у два боки без можливості перевезення багажу.

Квиток на прямий рейс від українських МАУ коштує від 8 313 грн, а от від FlyDubai - від 13 471 грн. Також турецький перевізник Turkish Airlines пропонує квиток до Дубаї з зупинкою у Стамбулі за ціною від 9 923 грн з багажем. В останньому варіанті є можливість додатково взяти екскурсію Стамбулом.

На тропічні острови Мальдіви можна дістатися чартером від туроператора Kompas з кінця грудня по кінець січня. Рейси "Київ-Мале" будуть виконуватися українськими МАУ.

Azur Air з 14 жовтня починає польоти в ОАЕ, з 16 жовтня - в Домінікану, з 25 грудня - на Мальдіви та з 27 грудня - в Домінікану.

Фото: Якщо раніше на Мальдіви можна було добратися переважно тільки з пересадками, то скоро прямих перельотів стане більше (pixabay.com)

Зазвичай такі напрямки, як Мальдіви, турагенції пропонують одразу у пакетному турі, де включені проживання та трансфер на острови-готелі. Окреме бронювання готелю від квитка, може бути дорожчим і складнішим. Ціни та наявність квитків або турів потрібно уточнювати безпосередньо у компанії.

Нові європейські напрямки та рейси до Туреччини

30 вересня уряд Словенії дозволив в’їзд українцям без проходження карантину. Для в’їзду в країну буде достатньо лише негативного ПЛР тесту.

У зв’язку з цим першою авіакомпанією, яка відгукнулася на відкриття кордонів, стала українська Windrose. Новий прямий рейс "Київ–Любляна" там вже поставили у розклад починаючи із 24 жовтня. Вартість квитка становить від 7 524 грн з правом перевезення багажу.

Фото: З Києва до Любляни можна долетіти прямим рейсом (скріншот РБК-Україна)

Болгарія для українців ще залишається у "зеленій" зоні. Тож туристи можуть переключитися з пляжних курортів біля Чорного моря до екскурсійних турів або гірськолижних курортів країни узимку.

До слова, дістатися до країни можна досить бюджетно. Так, європейський лоукостер RyanAir пропонує квитки на прямий денний рейс "Київ-Софія" від 1135 грн в обидва боки без багажу. Рейси почнуть виконувати вже з 25 жовтня.

Цього літа українці активно відвідували пляжні курорти Туреччини біля Егейського моря. Починаючи з жовтня, пляжний сезон в країні іде на спад, але для туристів відкриваються інші курорти та міста відпочинку.

Так, до казкової Каппадокії, яку впізнають за кольоровими повітряними кулями в небі над горами, можна потрапити зі Львова, Києва, Харкова та Запоріжжя - рейси виконує турецька авіакомпанія Pegasus Airlines.

Квиток на рейс до міста Кайсері з пересадкою в Ізмірі коштує від 3688 грн у два боки.

Фото: До Каппадокії можна потрапити рейсами відразу з кількох міст України (pixabay.com)

Також до середземноморського курорту Ізмір авіакомпанія планує літати всю зиму. Крім того, взимку у Туреччині будуть відкриті різні гірськолижні курорти європейського рівня, куди також можна потрапити з найближчих аеропортів.

До мегаполісу Стамбулу з України можна дістатися декількома авіаперевізниками. Зокрема, український SkyUp почав польотну програму до міста з 25 вересня та пропонує прямий переліт з Києва до Стамбулу за ціною від 3581 грн в обидва боки.

Квиток від українських МАУ коштуватиме від 5548 грн в обидва боки без багажу, а квиток в аналогічному напрямку з турецькими Turkish Airlines – від 5646 грн в обидва боки в економ-класі з багажем.

Нагадаємо, раніше ми писали, як варто обирати авіаперевізника при купівлі квитка.

Також пропонуємо почитати, чи справді квитки на рейси по Україні коштують дешевше за проїзд у деяких поїздах.