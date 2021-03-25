Рейси щоденно: відпустку в Чорногорії можна планувати вже у травні

Попри те, що в багатьох туристичних країнах напередодні туристичного сезону залишається напружена ситуація, там готуються приймати масових туристів з перших теплих днів. В одну з найбільш популярних серед українців балканських країн - Чорногорію - можна вирушити на відпочинок вже в травні.

Українські авіакомпанії планують чартерні рейси в популярну країну на період пляжного сезону, а туристичні компанії вже пропонують путівки за доступними цінами.

Як будуть літати українці в Чорногорію

На травневі свята з України в Чорногорію почнуть літати чартерні рейси трьох авіакомпаній - SkyUp, Jonika і нової на ринку української Bees Airlines. Про це повідомляється на сайті бронювання чартерних авіаквитків Chabook.

Так, з 1 травня авіакомпанія SkyUp буде виконувати польоти щосуботи з "Борисполя" в Тіват, Jonika - в ті ж дні з аеропорту "Київ" (Жуляни). З 2 травня авіакомпанія Bees Airlines буде здійснювати перельоти з аеропорту в Жулянах щонеділі.

Фото: Узбережжя в Тіваті (pixabay.com)

У червні в курортне місто Тіват на березі Адріатичного моря з Києва додадуться рейси ще двох авіакомпаній – МАУ і WINDROSE з "Борисполя". З червня по вересень чартерні рейси в цьому напрямку будуть виконуватися щодня, крім п'ятниці.

Також в Тіват планується пустити чартерні рейси з великих аеропортів України - Одеси, Харкова, Львова і Запоріжжя.

Правила в'їзду в Чорногорію

В кінці березня в Чорногорії діють суворі карантинні правила. За інформацією tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд українців дозволяється з довідкою про стан здоров'я:

- Негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години або

- Тест на антитіла (класу IgG), зроблений не пізніше 30 днів, або

- Підтвердження доказу вакцинації другою дозою вакцини, менш ніж за 7 днів до в'їзду.

Фото: Місто Котор в Чорногорії (pixabay.com)

Через високий рівень захворюваності коронавірусом в Чорногорії діє комендантська година з 21:00 до 05:00.

Також залишається в силі заборона на міжміське сполучення на вихідних - з п'ятниці 21:00 до понеділка 5:00 на всій території країни.

Діє повна заборона на в'їзд і виїзд у регіони: Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь, Подгоріца, Нікшич, Цетіньє, Котор, Плужине, Бар, Плєвля. У цих же регіонах заборонена робота ресторанів і кафе, закладів сфери послуг.

Скільки коштує відпочити на травневі свята

Полетіти на курорти Чорногорії першими рейсами на травневі свята можна за вигідними цінами. Ми перевірили вартість путівок на двох з авіаперельотом з 1 травня 2021 року.

Фото: Готель на курорті Бечичі (booking.com)

У компанії "Farvater" провести тиждень в 3* готелі зі сніданками в Будві можна за ціною від 19824 гривень з вильотом 8 травня, в 4* на курорті Бечичі – за ціною від 20929 гривень з вильотом 5 травня, в 5* готелі в Будві – за ціною від 28553 гривень з вильотом 5 травня.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" відпочити в 3* готелі зі сніданками в Будві обійдеться від 18083 гривень з вильотом 5 травня, в 4* в Бечичах – від 22360 гривень з вильотом 8 травня, в 5* готелі в Которі – від 35813 гривень з вильотом 1 травня.

У мережі турагентств "HappyRest" – 7 ночей в 3* готелі зі сніданками в Петроваці обійдеться в 16901 гривню з вильотом 5 травня, в Будві в 3* – від 17360 гривень, в 4* готелі в Ульцині – від 19588 гривень, в 5* готелі в Будві – від 27394 гривень з вильотом на ту ж дату.

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