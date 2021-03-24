Кіпр без карантину: країна офіційно відкривається для українців

При в'їзді потрібно буде здавати два теста

Кіпр офіційно відривається для українських туристів 1 квітня без проходження карантину. Про це повідомляється в документі від Міністерства туризму країни, який є в розпорядженні РБК-Україна.

"Кіпр відкриває свої кордони для всіх мандрівників з України, починаючи з 1 квітня 2021 року. Всім подорожуючим, які пройшли тестування і підтверджено відсутність COVID, і які не були в тісному контакті з підтвердженим випадком, буде гарантовано перебування без карантину", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що від тестування будуть звільнені діти до 12 років.

Правила в'їзду на Кіпр

За останніми оновленнями МОЗ Республіки Кіпр, Україна залишається в категорії країн "сірої зони". Це означає, що поки українцям з туристичною метою Кіпр відвідувати не дозволено. Ці категорії переглядаються щотижня.

Фото: Повідомлення про відкриття Кіпру для українців (Cyprus Deputy Ministry of Tourism)

Українцям з 1 квітня потрібно буде здавати ПЛР-тест за 72 години до вильоту, а також по прильоту в аеропортах Кіпру – за 30-31 євро (якщо Україна буде в статусі "червоної зони").

Туристам необхідно буде отримати дозвіл на виліт CyprusFlightPass за добу до рейсу, завантаживши свій результат тесту.

З 1 квітня уряд Кіпру планує скасувати обов'язкову самоізоляцію після прильоту для пасажирів усіх авіакомпаній. Поки що пряме авіасполучення між Україною і Кіпром не відновлене, повідомляється на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua. Але за інформацією профільних ЗМІ, в літній сезон заплановано до 20 рейсів на тиждень з різних міст України.

Поки в країні діє комендантська година з 23:00 до 5 ранку, вихід з дому за смс і масковий режим. Суворі карантинні обмеження збираються послабити до 31 березня. На острові йде активна кампанія вакцинації населення.

Фото: Готель на Кіпрі (booking.com)

На Кіпр полетять любителі Європи

В кінці березня на Кіпр прийшла весна, а повітря прогрівається до 30 градусів вдень. Втім, пляжний сезон стартує зазвичай в кінці травня.

Інтерес до Кіпру у туристів чималий, розповів РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко.

"Я впевнений, що країна буде популярна серед наших туристів. Люди скучили за Європою. А Кіпр - це все-таки Європа", - говорить він.

Попит на кіпрський відпочинок "буде колосальним", якщо правила в'їзду на Кіпр будуть зрозумілими і стабільними, вважає заступник директора туроператора "Індіана Тревел" Тетяна Менендес. Це пов'язано з тим, що багато туристів вже побували в Туреччині протягом сезону по кілька разів, пояснила вона РБК-Україна.

Фото: Туристів чекають вже в квітні (booking.com)

Кіпр цікавий хорошим сервісом місцевих готелів, колоритними пейзажами і тим, що це новий європейський напрямок, який відкриється у цьому сезоні для українців, вважає фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

"На Кіпр влітку поїдуть чимало українців: я це бачу за кількістю запитів вже сьогодні", - зазначила вона в коментарі РБК-Україна.

До речі, вже у середині квітня вирушити в 4* готель в Пафос на тиждень на двох обійдеться від 19500 гривень (від 542 євро) з авіаперельотом і страховкою. У тур не включене харчування. На травневі свята тиждень можна провести в 3* готелі зі сніданками в Ларнаці за 24300 гривень (від 700 євро). У перших числах червня – відпочинок обійдеться від 23000 гривень без харчування у 3* готелях.

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