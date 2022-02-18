На рішення чекали 14 років. В Іспанії знесуть курортний комплекс на 185 вілл у центрі заповідника

Верховний суд Іспанії зобов'язав знести курортний комплекс, розташований посеред заповідника на іспанському острові Вальдеканьяс.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на видання El Pais.

Повідомляється, що таке рішення місцеві громадські організації чекали цілих 14 років, поки йшли судові розгляди між місцевою владою та забудовником комплексу.

Будівництво комплексу лобіювали політики одного з найбідніших регіонів Іспанії – Естремадури. Вони запевняли, що новий комплекс дозволить залучити туристів та інвестиції.

Комплекс побудували на водосховищі Вальдеканьяс, територія якого є заповідною зоною, що охороняється, з рідкісними видами птахів. Острів входить до європейської мережі Natura 2000.

Попри шкоду екосистемі, на острові побудували 185 вілл, чотиризірковий готель, поле для гольфу, тенісні корти, басейни та причали для яхт. У планах забудовника була споруда 565 вілл, проте проти будівництва виступили екоактивісти.

Тепер компанію зобов'язали знести всі збудовані об'єкти та відновити колишній природний ландшафт на острові. Це може коштувати забудовнику 145 млн євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що популярне у туристів курортне місто занурюється під воду.