Решения ждали 14 лет. В Испании снесут курортный комплекс на 185 вилл в центре заповедника

Верховный суд Испании обязал снести курортный комплекс, который расположен посреди заповедника на испанском острове Вальдеканьяс.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание El Pais.

Сообщается, что такое решение местные общественные организации ждали целых 14 лет, пока шли судебные разбирательства между местной властью и застройщиком комплекса.

Строительство комплекса лоббировали политики одного из самых бедных регионов Испании — Эстремадуры. Они уверяли, что новый комплекс позволит привлечь туристов и инвестиции.

Комплекс построили на водохранилище Вальдеканьяс, территория которого является охраняемой заповедной зоной с редкими видами птиц. Остров входит в европейскую сеть Natura 2000.

Вопреки вреду экосистеме, на острове построили 185 вилл, четырехзвездочный отель, поле для гольфа, теннисные корты, бассейны и причалы для яхт. В планах застройщика было сооружение 565 вилл, однако против строительства выступили экоактивисты.

Теперь компанию обязали снести все построенные объекты и восстановить прежний природный ландшафт на острове. Это может обойтись застройщику в 145 млн евро.

Напомним, ранее мы писали, что популярный у туристов курортный город погружается под воду.