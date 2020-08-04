Релакс і оздоровлення: чи подорожчав відпочинок у Трускавці влітку

Трускавець - знаменитий бальнеологічний курорт України. Сюди їдуть за спокійним відпочинком, оздоровчими мінеральними водами і релаксом в оточенні тихої природи. Хтось проходить обстеження у лікарів, а хтось - ходить тут на масажі, спа-процедури.

Якщо морські курорти активно приймають туристів ще з травня, то тут готелі відкриваються значно пізніше. Курорт був закритий через складну ситуацію з захворюваністю COVID-19 в регіоні.

У прес-службі Трускавецької міськради РБК-Україна кажуть, що санаторно-курортним комплексам курорту було дозволено працювати тільки починаючи з 7 липня.

На початку серпня тут вже відкриті бювети з мінеральною водою. Туди можна заходити, тільки дотримуючись дистанції. У міськраді кажуть, що під час карантину всі заклади курорту дотримуються відповідного протоколу МОЗ - дезінфікують приміщення, персонал носить маски та інші засоби захисту, стежать за дотриманням дистанції між гостями.

Фото: Трускавець (stejka.com)

Курорт Трускавець раніше приймав традиційно багато туристів з-за кордону. Наприклад, сюди приїжджало чимало гостей з Польщі. Але через закриті кордони під час пандемії готелі сегмента "преміум" у цьому сезоні відкриваються не дуже активно. Наприклад, у відомому п'ятизірковому готелі курорту Rixos Prykarpattya РБК-Україна відповіли, що почали працювати тільки з 27 липня.

Скільки коштує житло у Трускавці влітку

Ціни в більшості місцевих готелів майже не змінилися в порівнянні ні з минулим роком, ні за період запровадження карантину, кажуть нам готельєри. Деякі готелі пропонують пакетні послуги, на яких можна заощадити.

Бюджетно відпочити в місцевих готелях можна за ціною в 500-700 гривень за добу на двох. У цю ціну також входять сніданки. Такі ціни - в готелях "Марко", "Грін Парк", "Золота Корона".

Фото: Відпочинок у Трускавці (stejka.com)

Бюджетний варіант проживання вартістю у 600 гривень пропонує готель "Трускавець-365". У ньому є також спектр деяких медичних послуг і бювет з доступом до мінеральної води Нафтуся.

У готелях сегменту "преміум" номер на двох зі сніданком або повним пансіоном коштує в серпні 3500 - 5000 гривень. Перебування в готелі "середнього" класу обійдеться туристу у 1900 гривень на добу.

Найдешевший варіант відпочинку у Трускавці - розміститися у садибі в приватному секторі з мінімальними зручностями за 300 гривень за добу.

Як добратися до Трускавця

Трускавець знаходиться у Львівській області, і сюди найзручніше добиратися зі Львова. Курорт має досить гарне транспортне сполучення з іншими містами. Наприклад, сюди можна доїхати на маршрутці або на автобусі й з Тернополя.

На курорт також курсують поїзди з Києва. Можна скористатися і сервісом пошуку попутників. Нерідко в санаторіях Трускавця забезпечують зустріч гостей на вокзалі і трансфер до місця розміщення, якщо ви замовили цю послугу заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про ціни за відпочинок на закордонних курортах влітку 2020 року під час карантину.

Також ми повідомляли про цікавий маршрут по Львівській області, під час якого ви побачите унікальні занедбані костели і палаци.