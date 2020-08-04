Релакс и оздоровление: подорожал ли отдых в Трускавце летом

Трускавец - знаменитый бальнеологический курорт Украины. Сюда едут за спокойным отдыхом, оздоровительными минеральными водами и релаксом в окружении тихой природы. Кто-то проходит обследования у докторов, а кто-то - ходит здесь на массажи, спа-процедуры.

Если морские курорты активно принимают туристов еще с мая, то здесь гостиницы открываются значительно позднее. Курорт был закрыт из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

В пресс-службе Трускавецкого горсовета РБК-Украина говорят, что санаторно-курортным комплексам курорта было разрешено работать только начиная с 7 июля.

В начале августа здесь уже открыты бюветы с минеральной водой. Туда можно заходить, только соблюдая дистанцию. В горсовете говорят, что во время карантина все заведения курорта придерживаются соответствующего протокола Минздрава – дезинфицируют помещения, персонал носит маски и другие средства защиты, следят за соблюдением дистанции между гостями.

Фото: Трускавец (stejka.com)

Курорт Трускавец раньше принимал традиционно много туристов из-за рубежа. Например, сюда приезжало немало гостей из Польши. Но из-за закрытых границ во время пандемии гостиницы сегмента "премиум" в этом сезоне открываются не очень активно. К примеру, в известном пятизвездочном отеле курорта Rixos Prykarpattya РБК-Украина ответили, что начали работать только с 27 июля.

Сколько стоит жилье в Трускавце летом

Цены в большинстве местных отелей почти не изменились по сравнению ни с прошлым годом, ни за период введения карантина, говорят нам отельеры. Некоторые отели предлагают пакетные услуги, на которых можно сэкономить.

Бюджетно отдохнуть в местных гостиницах можно по цене в 500-700 гривен за сутки на двоих. В эту цену также входят завтраки. Такие цены – в гостиницах "Марко", "Грин Парк", "Золотая Корона".

Фото: Отдых в Трускавце (stejka.com)

Бюджетный вариант проживания стоимостью в 600 гривен предлагает отель "Трускавец-365". В нем есть также спектр некоторых медицинских услуг и бювет с доступом к минеральной воде Нафтуся.

В гостиницах сегмента "премиум" номер на двоих с завтраками или полным пансионом стоит в августе 3500 – 5000 гривен. Пребывание в отеле "среднего" класса обойдется туристу в 1900 гривен в сутки.

Самый дешевый вариант отдыха в Трускавце – разместиться в усадьбе в частном секторе с минимальными удобствами за 300 гривен за сутки.

Как добраться в Трускавец

Трускавец находится во Львовской области, и сюда удобнее всего добираться со Львова. Курорт имеет достаточно хорошее транспортное сообщение с другими городами. К примеру, сюда можно доехать на маршрутке или на автобусе и из Тернополя.

На курорт также курсируют поезда из Киева. Можно воспользоваться и сервисом поиска попутчиков. Нередко в санаториях Трускавца обеспечивают встречу гостей на вокзале и трансфер к месту размещения, если вы заказали эту услугу заранее.

Напомним, ранее мы писали о ценах за отдых на зарубежных курортах летом 2020 года во время карантина.

Также мы сообщали об интересном маршруте по Львовской области, во время которого вы увидите уникальные заброшенные костелы и дворцы.