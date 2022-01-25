Рекордні цифри навіть в пандемію: стало відомо, скільки грошей заробила Україна на туризмі

Попри всі збитки, яких зазнала туристична сфера України, наразі відбувається відновлення та поступовий ріст туристичного збору, про що свідчать статистичні дані за 2021 рік. Про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) у пресрелізі, отриманому РБК-Україна.

У відомстві уточнили, що за 2021 рік до бюджету країни надійшли 244 млн грн туристичного збору. Цей показник на 86,8% перевищує показник 2020 року, що склав 130,6 млн грн, а також на 20% вищий за аналогічний показник 2019 року – тоді до бюджету надійшли 196 млн грн.

Які регіони заробили на туризмі найбільше

У ДАРТ також склали рейтинг країн за сплатою туристичного збору. До лідерів увійшли місто Київ та 4 області.

Столиця України поповнила бюджет на 68 млн грн, Одеська область заробила 26,8 млн грн, третє місце посіла Львівська – 23 млн грн, четверте – Київська з 15,3 млн грн.

На п’ятому місці – Закарпатська область, яка заробила 11,7 млн грн. Це удвічі більше у порівнянні з 2020 роком, коли дохід до бюджету регіону становив 5,6 млн грн.

За словами голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів. туристичний збір є важливим індикатором розвитку туристичної галузі України.

"У 2022 році ми націлені встановити прозорі й чесні правила для всіх учасників ринку. Вірю, що цього року Верховна Рада прийме Закон про туризм, що встановить системні принципи у роботі туристичної галузі, яка, будьмо відверті, протягом 30 років розвивалася хаотично. Законопроєкт стосується і туристичного збору, яким мають бути наповнені цільові туристичні фонди громад. Кошти повинні використовуватись виключно для реалізації стратегії розвитку туризму", – зазначила очільниця ДАРТ.

Фото: Туристичний збір в Україні. Статистика Державного агентства розвитку туризму

Із зазначених 244 млн грн туристичного збору 154 млн грн були сплачені юридичними особами та ще 90 млн – ФОПами. Найуспішнішими виявилися літні та осінні місяці. Влітку заробили 35% від загального річного туристичного збору, а восени – 40%.

Зазначимо, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для в'їзного. Станом на 2021 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для в'їзного туризму.

У 2021 році кількість іноземців, які перетнули кордон нашої держави, у порівнянні з 2020 роком зросла на 26,3% та склала майже 4,271 млн осіб. Що ж до українців, то минулого року кордон перетнуло 14,7 млн.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки іноземців побувало в Україні за минулий рік.

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