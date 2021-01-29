Рекордні цифри: названа найпопулярніша країна серед українських туристів

Туреччина продовжує утримувати лідерство серед країн, які під час пандемії найчастіше відвідують українські туристи.

Крім того, ця країна стала вибором "номер один" для українських туристів у 2020 році. Про це повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на свіжі дані зі звіту Асоціації туристичних готельєрів Середземномор'я (AKTOB).

У звіті говориться, що 750 000 українців подорожували у якості туристів в інші країни протягом минулого 2020 року. 560 000 з них обрали для відпочинку Туреччину. Це означає, що цю курортну країну вибирали 2 з 3 мандрівників, пише видання.

"Більшість з цих туристів вибрали турецьке середземноморське курортне місто - Анталію. Минулого року це місто залишалося одним з найпопулярніших місць відпочинку в регіоні. Згідно з новими даними, за рік Анталію відвідали близько 3,5 мільйона осіб", - йдеться у повідомленні.

Фото: 560 000 українських туристів віддали перевагуТуреччині - AKTOB (Олег Божко)

Президент AKTOB Еркан Ягджи повідомив, що українці почали відвідувати Анталію в липні, коли країна відкрила свої двері для туристів. Потім кількість туристів з України значно збільшилась у серпні, вересні та жовтні. Ягджи також додав, що українці вже почали бронювати відпочинок в Туреччині на 2021 рік.

Зазначимо, минулого літа в Туреччині стала діяти Програма сертифікації безпечного туризму. Вона передбачає низку заходів для різних сфер (готелі, транспорт, культурні установи) для безпеки туристів та співробітників. Програма включала контроль держави за дотриманням загальних правил під час пандемії - носіння масок, соціальну дистанцію, дезінфекцію приміщень і так далі.

Рекордні збитки сфери туризму з-за пандемії COVID

Організація Об'єднаних Націй назвала 2020 рік "найгіршим роком в історії туризму": орієнтовні втрати світової індустрії через пандемію коронавірусу склали за оцінками організації 1,3 трильйона доларів.

"Ці збитки - у понад 11 разів вищі, ніж зафіксовані під час глобальної економічної кризи 2009 року", - заявили у Всесвітній туристичній організації (ВТО). Там попередили, що під загрозою все ще перебувають від 100 до 120 мільйонів робочих місць у сфері туризму.

Фото: Туреччина стала вибором "номер один" для українських туристів у 2020 році (Олег Божко)

Пандемія COVID-19 також негативно вплинула на туристичний сектор Туреччини.

"Згідно зі статистикою, річний дохід від туризму в країні склав 12 мільярдів доларів у 2020 році. Це на 65% менше, ніж у 2019-му. Крім того, з жовтня по грудень квартальний дохід від туризму впав на 50,4% через обмеження на поїздки та через загальні побоювання з приводу пандемії", - наголошується у звіті Асоціації.

Туристів може бути більше

Тим часом у розмові з РБК-Україна українські туроператори відзначають, що кількість наших туристів у Туреччині набагато більше. Цифри по відвідуванню країни будуть ще вищими, якщо порахувати тих, хто жив у різних типах готелів, і бував з екскурсіями в різних локаціях країни, припускають експерти.

"З іншого боку, ми не знаємо точної статистики відвідування Єгипту. Там цифри можуть виявитися приблизно на рівні Туреччини", - зазначив співрозмовник видання.

До речі, відпочинок в Анталії доступний навіть взимку. У лютому поїхати у відпустку туди можна за дуже доступними цінами. Ми раніше повідомляли, скільки коштують путівки на Анталійське узбережжя в зимовий час.

Також ми писали, яка маловідома локація в Туреччині привернула тисяч туристів всупереч пандемії.