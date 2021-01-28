Рекордні знижки: скільки коштують гарячі тури на Середземне море взимку

Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Путівки в Анталію пропонують за ціною від 100 євро

Взимку багатьом часто хочеться змінити картинку за вікном. Подорожі в такому випадку є вдалим рішенням. Можна вирушити за місто на тиждень або полетіти в іншу країну. До речі, нерідко за кордоном можна відпочити за таку саму суму, що й удома.

Наприклад, взимку можна бюджетно відпочити на курортах Туреччини, де закінчився пляжний сезон. В кінці січня і початку лютого на Анталійське узбережжя можна вирушити за ціною від 100 євро за тиждень.

Який відпочинок доступний на Анталійському узбережжі взимку

Багато хто звик вважати Туреччину суто морським курортом, де можна купатися в теплу пору року, говорить РБК-Україна засновник фірми Kazakos Travel Марина Казакова. Але якщо не купання у відкритому морі, то відпочинок в умовах, максимально наближених до морського, у Туреччині є і взимку.

"До введення заборон в місцевих готелях працювали басейни з підігрівом. Більше того - вода в деяких басейнах була морська. Туристів, які приїжджали в такі готелі, чекав приємний бонус - безкоштовний хамам і сауна", - зазначає вона. Додаючи, що розглянути Туреччину вона рекомендує в якості зимового відпочинку навіть коли в країні діє локдаун.

Фото: Набережна в Анталії (pixabay.com)

За станом на сьогодні, робота спа у готелях курортної країни обмежена. Але туристів взимку в готелях на Анталійському узбережжі чекає ще один приємний бонус – можливість придбати путівку за вигідною ціною, відпочивши на півдні Туреччини у спокійній атмосфері.

Обмеження на курорті

Ще восени авіакомпанії запускали чартерні програми в зимову Анталію з розрахунком на туристів, які обирають відпочинок в спа-готелі з підігрітими басейнами і прогулянки сонячним узбережжям.

Але вже в кінці січня турецькі готелі рекордно знизили ціни на проживання. В цьому році це пов'язано не тільки з міжсезонням, але і з забороною турецької влади на роботу спа, хамамів і критих басейнів в готелях.

Фото: Вулиці Анталії (pixabay.com)

Хоча не всі готелі дотримуються заборони, більшість закладів все ж побоюються рейдів поліції і штрафів. Вплинули на попит у туристів також комендантська година і заборону на роботу ресторанів, окрім як на доставку і винос. Втім, харчування в готелях для гостей залишається на колишньому рівні – обмеження влади цієї сфери не торкнулися.

Хоча заборона на прогулянки та екскурсії на туристів не поширюється, але іноземці досі стикаються з тим, що поліцейські ввечері просять їх повернутися в готель.

З 29 грудня до 1 березня 2021 року в Туреччині ввели вимогу для іноземних туристів пред'являти довідку про негативний результаті ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до вильоту. Для поїздки в Туреччину необхідно оформити страховку від COVID-19.

Погода на курорті

У січні погода в Анталії могла налякати туристів вітром і штормами. Температура повітря хоч і знизилася до 11-12 градусів, але залишилася цілком комфортною для прогулянок. У січні в сонячну погоду на пляжах Анталії можна бачити туристів з холодних країн, які плавають у хвилях Середземного моря. Але зараз на курорті періодично йдуть дощі, а вода в морі охолола до 18 градусів.

Згідно прогнозом Gismeteo, вже в перших числах лютого опади в Анталії припиняться, а температура повітря підвищиться до 18-19 градусів. При цьому більшість днів на небі буде яскраве сонце без хмар.

Для тих, хто любить "оксамитовий сезон" на самоті, відпочити в готелях і погуляти мальовничими вуличками турецьких південних курортів – саме час вирушити в бюджетну подорож.

Фото: Приклади бюджетного відпочинку в Аланії (скріншот РБК-Україна)

Скільки коштує відпочинок на двох

Ми порівняли вартість тижневих путівок в Анталію на двох з авіаперельотом на початку лютого і обрали найдешевші пропозиції.

Наприклад, у туроператора Anex tour тиждень на двох в 3* готелі Semt Luna Beach Hotel з харчуванням "сніданки" в Аланії обійдеться в 6877 гривень (3439 гривень з людини) з вильотом 7 лютого.

У туристичної компанії "Пілігрим" відпочинок для двох в 3* готелі Citrus Park Hotel в Анталії коштує від 8641 гривень без харчування з вильотом 7 лютого. У готелі є фітнес-зал.

У туристичної компанії "Поїхали з нами" "гарячий тур" в 4* готель Mysea Hotel Incekum з харчуванням "сніданок і вечеря" в Аланії обійдеться в 4329 гривень за одного (8658 гривень за двох) з вильотом 7 лютого.

До речі, Туреччина увійшла в "зелений перелік" українського МОЗ за останніми даними. Це означає, що після прильоту в Україну тести робити не потрібно.

Нагадаємо, ми писали, яка маловідома локація в Туреччині привернула тисячі туристів всупереч пандемії.

Раніше ми повідомляли, що у курортній країні набирає популярність незвичайна локація. Місцеві та туристи називають її турецькі "Мальдіви".