Рекордные цифры: названа самая популярная страна среди украинских туристов

Турция продолжает удерживать лидерство среди стран, которые во время пандемии чаще всего посещают украинские туристы.

Кроме того, эта страна стала выбором "номер один" для украинских туристов в 2020 году. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на свежие данные из отчета Ассоциации туристических отельеров Средиземноморья (AKTOB).

В отчете говорится, что 750 000 украинцев путешествовали в качестве туристов в другие страны в течение прошлого 2020 года. 560 000 из них предпочли для отдыха Турцию. Это значит, что эту курортную страну выбрали 2 из 3 путешественников, пишет издание.

"Большинство из этих туристов выбрали турецкий средиземноморский курортный город - Анталию. В прошлом году этот город оставался одним из самых популярных мест отдыха в регионе. Согласно новым данным, за год Анталию посетили около 3,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Фото: 560 000 украинских туристов предпочли Турцию - AKTOB (Олег Божко)

Президент AKTOB Эркан Ягджи сообщил, что украинцы начали посещать Анталию в июле, когда страна открыла свои двери для туристов. Затем количество туристов из Украины значительно увеличилось в августе, сентябре и октябре. Ягджи также добавил, что украинцы уже начали бронировать отдых в Турции на 2021 год.

Отметим, прошлым летом в Турции стала действовать Программа сертификации безопасного туризма. Она предусматривает ряд мер для различных сфер (отели, транспорт, культурные учреждения) для безопасности туристов и сотрудников. Программа включала контроль государства за соблюдением общих правил во время пандемии - ношение масок, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений и так далее.

Рекордные убытки сферы туризма из-за пандемии COVID

Организация Объединенных Наций назвала 2020 год "худшим годом в истории туризма": ориентировочные потери мировой индустрии из-за пандемии коронавируса составили по оценкам организации 1,3 триллиона долларов.

"Эти убытки - более чем в 11 раз выше, чем зафиксированные во время глобального экономического кризиса 2009 года", - заявили во Всемирной туристической организация (ВТО). Там предупредили, что под угрозой все еще находятся от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

Фото: Турция стала выбором "номер один" для украинских туристов в 2020 году (Олег Божко)

Пандемия COVID-19 также негативно повлияла на туристический сектор Турции.

"Согласно статистике, годовой доход от туризма в стране составил 12 миллиардов долларов в 2020 году. Это на 65% меньше, чем в 2019-м. Кроме того, с октября по декабрь квартальный доход от туризма упал на 50,4% из-за ограничений на поездки и из-за общих опасений по поводу пандемии", - отмечается в отчете Ассоциации.

Туристов может быть больше

Тем временем в разговоре с РБК-Украина украинские туроператоры отмечают, что количество наших туристов в Турции гораздо больше. Цифры по посещению страны будут еще более высокими, если посчитать тех, кто жил в разных типах отелей, и бывал с экскурсиями в разных локациях страны, предполагают эксперты.

"С другой стороны, мы не знаем точной статистики посещения Египта. Там цифры могут оказаться примерно на уровне Турции", - отметил собеседник издания.

К слову, отдых в Анталии доступен даже зимой. В феврале поехать в отпуск туда можно по очень доступным ценам. Мы ранее сообщали, сколько стоят путевки на Анталийское побережье в зимнее время.

Также мы писали, какая малоизвестная локация в Турции привлекла тысячи туристов вопреки пандемии.