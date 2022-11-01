Рекордно низкие цены. Сколько средств нужно для жизни в Испании

Сколько стоят продукты в супермаркетах, аренда жилья и медстраховка.
Испания – одна из самых колоритных стран Европы. Мадрид, Страна Басков, аутентичная Барселона и Балеарское море привлекают внимание тысяч экспатов из разных стран. Среди других стран ЕС Испания отличается сравнительно небольшими затратами на жизнь и довольно умеренными ценами.
Базовые расходы в этой стране почти на треть меньше, чем в Германии и в более чем половину ниже, чем в Швейцарии.
TRAVEL РБК-Украина подсчитало, сколько средств может потребоваться, чтобы прожить в Испании в течение месяца.
Стоимость жизни в Испании – одна из самых низких в Западной Европе, даже в больших городах, а знаменитое теплое испанское солнце вы получаете бонусом бесплатно.
Походы в заведения обходятся не слишком дорого. Часто обед на двоих с вином или пивом может стоить 20-30 долларов. Можно сэкономить, выбрав обеденное menu del dia (меню дня или специальное обеденное: его стоимость обычно ниже). В большинстве заведений menú del dia стоит от 12 до 20 долларов.
По этой цене вы получаете по-настоящему сытный обед, а блюда подадут большими порциями. Первое блюдо (чаще всего – салат, суп, паэлью или овощное блюдо), основное блюдо (мясное или рыбное, хотя вегетарианские варианты становятся все более распространенными), напиток (пиво или вино), хлеб и часто или десерт, или кофе.
Фото: В Испании – множество заведений, где еда предлагается по умеренным ценам (unsplash.com)
Местное пиво и тапас – небольшая закуска, которая может состоять из чего-либо, от небольшого сендвича с оливками до пары колец жареных кальмаров – стоит около 2 долларов. В барах за напиток и пару тапас просят от 6 до 8 евро.
Даже ужин в классических ресторанах стоит не слишком дорого. Средний чек для пары в среднем составляет от 45 до 80 евро, включая вино. Хотя отдельные счета за продукты сложно оценить, 100 евро в неделю для нескольких походов в местные заведения вполне достаточно. Но будьте внимательны: богатая и разнообразная испанская кухня и уютная непринужденная атмосфера местных заведений будет точно способствовать тому, что вы будете посещать кафе чаще!
Цены в местных продуктовых магазинах могут вас приятно удивить. Из-за теплого климата многие основные продукты в Испании – действительно недорогие. В сезон (а здесь он длится долго) многие фрукты и овощи стоят 1 евро за килограмм.
Средиземноморские деликатесы, такие как оливковое масло и вино, продаются в достатке, и они также доступны по цене: от 3,5-4 евро за литр оливкового масла и 3,75 евро за бутылку местного вина.
Иметь автомобиль в Испании действительно необязательно. Испанские города и села удобны для прогулок, до большинства торговых центров легко добраться пешком. Для больших расстояний (или больших поездок по магазинам) доступен общественный транспорт.
Неплохое автобусное и железнодорожное сообщение поможет вам быстро добраться по городу или стране. Во многих городах можно приобрести либо проездной билет в месяц, либо билет на 10 поездок на автобусы и метро. А с 60 лет вы можете претендовать на тарифы для пенсионеров, что существенно сокращает расходы на поездки на дальние расстояния.
Расходы на аренду жилья в Испании будут зависеть от того, живете ли вы в большом городе, на курортном побережье или за пределами популярных районов. По данным ресурса Numbeo, среднемесячные расходы на аренду квартир без учета коммунальных услуг могут быть следующие:
Конечно, квартира в центре Барселоны или Мадрида, вероятно, будет дороже средней. Также есть еще одна тенденция: чем дальше вглубь страны, тем ниже могут быть цены на жилье (Мадрид, расположенный практически в центре страны – это исключение).
Фото: Цены за аренду жилья варьируются от 400 евро в месяц в удаленных от центра города локациях (unsplash.com)
Во многих малых и средних городах можно найти уютные однокомнатные квартиры от 400 евро в месяц. И в некоторых местах все еще можно найти такие квартиры на продажу по цене менее 60 000 долларов.
Цены за аренду небольших домов в курортном Аликанте начинаются от 325 евро в месяц и могут стоить 1000 евро или больше, если вы хотите большой дом с бассейном, видом на океан и другими удобствами.
Всего: 1822 евро.
В зависимости от расходов ваш индивидуальный бюджет может быть больше или меньше. Например, стоимость медицинских услуг базируется на ставке Sanitas (крупнейшая частная медицинская страховая компания Испании) в размере 111,13 евро в месяц на человека для здорового человека в начале 60-х.
Месячная ставка для здорового 55-летнего возраста составляет 51,75 евро. План включает полное медицинское обслуживание плюс стоматологию с небольшой доплатой. Поэтому обычно расходы на медицину в Испании могут быть ниже.
Также вы можете тратить или совсем не тратить деньги на развлечения. Но в целом, двум людям можно комфортно жить примерно в Испании на 2200–2400 евро в месяц даже в популярных туристических городах, таких как Гранада, Севилья и другие.
При этом арендная плата в крупных городах, таких как Мадрид, Барселона и Бильбао, а также в некоторых северных прибрежных районах (Сан-Себастьян) и побережье Каталонии будет несколько выше.
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