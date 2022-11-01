Рекордно низькі ціни. Скільки коштів потрібно для життя в Іспанії

Іспанія – одна з найколоритніших країн Європи. Мадрид, Країна Басків, автентична Барселона і Балеарське море привертають увагу тисяч експарів з різних країн. Серед інших країн ЄС Іспанія відрізняється порівняно невеликими витратами на життя і доволі помірними цінами.

Базові витрати в цій країні майже на третину менші, ніж в Німеччині та в понад половину нижчі, ніж у Швейцарії.

TRAVEL РБК-Україна підрахувало, скільки коштів може знадобитися, щоб прожити в Іспанії протягом місяця.

Невеликі затрати. Скільки коштує їжа в ресторанах і кафе

Вартість життя в Іспанії – одна з найнижчих у Західній Європі, навіть у великих містах, а знамените тепле іспанське сонце ви отримуєте бонусом безкоштовно.

Походи у ресторани обходяться не дуже дорого. Часто обід на двох з вином чи пивом може коштувати 20-30 доларів. Можна зекономити, вибравши обіднє menu del día (меню дня або спеціальне обіднє: його вартість зазвичай значно нижча). У більшості закладів menú del día коштує від 12 до 20 доларів.

За цю ціну ви отримуєте по-справжньому ситний обід, а страви подадуть великими порціями. Першу страву (найчастіше – салат, суп, паелью чи овочеву страву), основну страву (м’ясну чи рибну, хоча вегетаріанські варіанти стають все більш поширеними), напій (пиво чи вино), хліб і часто або десерт, або кава.

Фото: В Іспанії - безліч закладів, де їжа пропонується за помірними цінами (unsplash.com)

Місцеве пиво і тапас – невелика закуска, яка може складатися з будь-чого, від невеликого сендвіча з оливками до пари кілець смажених кальмарів - коштує близько 2 доларів. У барах за напій і пару тапас просять від 6 до 8 євро.

Навіть вечеря в класичних ресторанах коштує не надто дорого. Середній чек для пари в середньому становить від 45 до 80 євро, включаючи вино. Хоча окремі рахунки за продукти важко оцінити, 100 євро на тиждень для кількох походів у місцеві заклади цілком достатньо. Але будьте уважні: багата й різноманітна іспанська кухня та затишна невимушена атмосфера місцевих закладів точно сприятиме тому, що ви будете навідуватися до кафе частіше!

Скільки коштують продукти в супермаркетах

Ціни у місцевих продуктових магазинах можуть вас приємно здивувати. Через теплий клімат багато основних продуктів в Іспанії - дійсно недорогі. У сезон (а тут він триває довго) багато фруктів та овочів коштують 1 євро за кілограм.

Молоко (1 літр) 0.85 – 1 євро;

Буханець свіжого білого хліба (500 г) – 1,0-2 євро;

Рис білий (1 кг) – 1.15-2 євро;

Яйця звичайні (12 штук) – 2,3-2,5 євро;

Куряче філе (1 кг) – 7-8 євро;

Яблука (1 кг) – 2 євро;

Помідори (1 кг) – 1,8-2 євро;

Банан (1 кг) – 1,79 євро;

Апельсини (1 кг) – 1,55 євро;

Середземноморські делікатеси, такі як оливкова олія та вино, є в достатку, і вони також доступні за ціною: від 3,5-4 євро за літр оливкової олії та 3,75 євро за пляшку місцевого вина.



Фото: У місцевих супермаркетах та на ринках – велике різноманіття овочів та фруктів за низькими цінами (unsplash.com)

Мати автомобіль в Іспанії справді необов’язково. Іспанські міста та села комфортні для прогулянок, до більшості торгових центрів легко дістатися пішки. Для більших відстаней (або великих поїздок по магазинах) доступний громадський транспорт.

Непогане автобусне та залізничне сполучення допоможе вам швидко дістатися містом або країною. У багатьох містах можна придбати або проїзний квиток на місяць, або квиток на 10 поїздок на автобуси та метро. А з 60 років ви можете претендувати на тарифи для пенсіонерів, що суттєво скорочує витрати на поїздки на далекі відстані.

Від 400 євро. Скільки коштує оренда житла

Витрати на оренду житла в Іспанії залежатимуть від того, живете ви у великому місті, на курортному узбережжі чи за межами популярних районів. За даними ресурсу Numbeo, середньомісячні витрати на оренду квартир без урахування комунальних послуг можуть бути такими:

1-кімнатна в центрі популярного туристичного міста: 750 євро;

1-кімнатна поза центром міста: 400-600 євро;

3-кімнатна в центрі міста: 1250 євро;

3-кімнатна поза центром: 950 євро.

Звичайно, квартира в центрі Барселони чи Мадрида, ймовірно, буде дорожчою за середню. Також є ще одна тенденція: чим далі вглиб країни, тим нижчими можуть бути ціни на житло (Мадрид, розташований практично в центрі країни – це виключення).





Фото: Ціни за оренду житла варіюються від 400 євро на місяць у віддалених він центру міста локаціях (unsplash.com)

У багатьох малих і середніх містах ви можете знайти затишні однокімнатні квартири від 400 євро на місяць. І в деяких місцях все ще можна знайти такі квартири на продаж за ціною менш як 60 000 доларів.

Ціни за оренду невеликих помешкань в курортному Аліканте починаються від 325 євро на місяць і можуть коштувати 1000 євро або більше, якщо ви хочете великий будинок з басейном, видом на океан та іншими предметами розкоші..

Орієнтовні щомісячні витрати в Іспанії

оренда одно- або двокімнатної квартири з меблями – 600 євро;

комунальні послуги (газ, електрика, вода, телефон, інтернет) – 130 євро;

продукти – 270 євро;

розваги (кафе, ресторани, кіно та інше) – 450 євро;

медицина – 222 євро;

непередбачувані витрати – 150 євро;

Всього: 1822 євро.





Фото: Палафружель, Іспанія (unsplash.com)

Залежно від витрат ваш індивідуальний бюджет може бути більшим або меншим. Наприклад, вартість медичних послуг базується на ставці Sanitas (найбільша приватна медична страхова компанія Іспанії) у розмірі 111,13 євро на місяць на людину для здорової людини на початку 60-х.

Місячна ставка для здорової 55-річного віку становить 51,75 євро. План включає повне медичне обслуговування плюс стоматологію з невеликою доплатою.Тому зазвичай витрати на медицину в Іспанії можуть бути нижчими.

Також ви можете витрачати або зовсім не витрачати гроші на розваги. Але загалом двом людям можна комфортно жити приблизно в Іспанії на 2200–2400 євро на місяць навіть у популярних туристичних містах, таких як Гранада, Севілья та інші.

При цьому орендна плата у великих містах, таких як Мадрид, Барселона та Більбао, а також у деяких північних прибережних районах (Сан-Себастьян) та узбережжя Каталонії, буде дещо вищою.

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