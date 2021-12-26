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Як рекламували відпочинок в Карпатах у 1938 році. Знайдено раритетні фото

Автор: Євгенія Тугушева

У польських путівниках людей запрошували їхати у Ворохту та Чорногору

Польська дирекція залізниць опублікувала фото буклета путівника, який слугував для популяризації туризму на Гуцульщині, пише Gazeta.ua.

Буклет Zima w Karpatach Wschodnich 1938 року видавали для реклами відпочинку на лижах у Карпатах.

Зокрема, у буклетах людей закликали їхати на Чорногору, у Ворохту, Долину, Горгани та інші мальовничі місця Карпат.

"Східні Карпати — це один з найкрасивіших туристичних районів Польщі. Це земля обітована для зимових видів спорту, найперше для лиж. Східні Карпати — це сильні та здорові легені, які можуть оздоровити всі хворі й ослаблені клітини організму наших співгромадян, вимушених жити й працювати в низинній Польщі", - писали в путівнику.

Фото: Польська дирекція залізниць опублікувала фото буклету путівника (polona.pl)

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Карпаты