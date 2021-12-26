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Как рекламировали отдых в Карпатах в 1938 году. Найдены раритетные фото

Автор: Евгения Тугушева

В польских путеводителях людей приглашали ехать в Ворохту и Черногору

Польская дирекция железных дорог опубликовала фото буклета путеводителя, который служил популяризации туризма на Гуцульщине, пишет Gazeta.ua.

Буклет Zima w Karpatach Wschodnich 1938 выдавали для рекламы отдыха на лыжах в Карпатах.

В частности, в буклетах людей призывали ехать на Черногору, в Ворохту, Долину, Горганы и другие живописные места Карпат.

"Восточные Карпаты — это один из самых красивых туристических районов Польши. Это земля обетованная для зимних видов спорта, в первую очередь для лыж. Восточные Карпаты — это сильные и здоровые легкие, которые могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, вынужденных жить и работать в низменной Польше", — писали в путеводителе.



Фото: Польская дирекция железных дорог опубликовала фото буклета путеводителя (polona.pl)

Напомним, ранее мы писали о лучших локациях для путешествия по Украине на католическое Рождество.

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Карпаты