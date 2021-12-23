Вертепи, ярмарки та гори. Найкращі локації для мандрівки по Україні на католицьке Різдво

Куди вирушити на триденний відпочинок 25-27 грудня

Українцям знову випадає нагода влаштувати собі яскраві мандрівки на вікенд - на католицьке Різдво випадає три вихідних дні підряд. В цей період для туристів є великий вибір святкових локацій та місць для усамітнення з природою.

Насолодитися передноворічним вікендом можна в різних регіонах країни: послухати колядки, долучитися до святкового дійства, подивитися яскраве шоу чи прогулятися засніженими горами.

П'ять найкращих ідей для подорожі 25-27 грудня порадили українським туристам на сайті Zruchno.Travel.

Львів: концерти та ярмарок

Новорічна та різдвяна атмосфера у Львові перетворює затишне місто в різнобарвну казкову локацію. Різдвяний ярмарок вже працює на площі Ринок перед Оперним театром. Ялинка, ковзанка, святкова ілюмінація і ятки зі смаколиками та сувенірами – там є все, що додає гарного настрою туристам.

Фото: Різдвяна атмосфера у Львові facebook.com/Неймовірні фотографії Львова)

На саме свято Різдва 25 грудня гостей чекають такі дійства:

"Нова коляда" на площі Яворського (навпроти Гарнізонного храму).

"Різдвяна свічечка" – пластуни виступатимуть із піснями та театральними номерами на подвір'ї колишнього шпиталю Св. Лазаря на вул. Коперника, 27. В цій будівлі "мешкає" хорова капела "Дударик". В цій локації відбудеться конкурс коляди та ярмарок.

У Львівській національній філармонії увечері можна буде послухати святковий концерт "Christmas по-львівськи". Цей музичний проект - традиція у Львові напередодні новорічних свят.

Для гостей виступатимуть хор "Гомін" та Наталя Степаняк, Зіновій Карач, Павло Пігура, кавер гурт Jennyfer band та Fedorchuk project. Також на концерті виступить спеціальний зірковий гість, а глядачів порадують сюрпризами.

Фото: Ялинка у Львові (instagram.com/panchyshyn_ua)

Харків: захоплива ілюмінація та оглядовий майданчик

У новій захопливій локації в Харкові – Фентезі-парку – туристи та мешканці міста вже кілька місяців відпочивають та роздивляються казкову ілюмінацію зі світловими фігурами. В цьому парку свої ідеї виставляють молоді митці: художники, скульптори, музиканти та артисти.

Незабаром особливої атмосфери в Харкові побільшая – у Фентезі-парку 25 грудня засвітять ілюмінацію новорічної ялинки, а також тематичних інсталяцій, запрацюють різдвяні фотозони.

Для дітей працюватиме резиденція Діда Мороза – щодня з 12:00 до 18:00 можна буде отримати подарунок та поспілкуватися із новорічним персонажем. Резиденція працюватиме до 7 січня.

Фото: Фентезі-парк у Харкові (kh.vgorode.ua)

На ошатній Площі Свободи у Харкові розташована вражаюча головна ялинка з ефектами анімації. Поряд можна покататися на найбільшій в Україні відкритій ковзанці, пройтися рядами різдвяного ярмарку. У цій локації розташовано найбільше новорічних арт-об'єктів.

На першому в Україні хмарочосі, який розташований на цій площі, на даху відкрився оглядовий майданчик. Це одна з найкращих нагод помилуватися містом і пофографувати святкову локацію згори.

Кам’янець-Подільський: різдвяні пісні та частування

У місті Кам’янець-Подільському на Хмельниччині, яке туристи полюбляють за середньовічну атмосферу знаменитого замку, різдвяні заходи вже почалися.

Наприклад, днями відкрилася Резиденція святого Миколая - в Руській брамі Старого замку. Працюватиме "дім" для дітей до 20 січня. Час роботи: 11:00-22:00, вхід безкоштовний.

Фото: Різдвяна атмосфера в Кам'янець-Подільському (instagram.com/ kamianets.travel.tic)

Втім, основні святкові події ще попереду:

25 грудня в кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла відбудеться різдвяний концерт хорової капели “Журавлик”.

25 грудня в парку Героїв Євромайдану увечері заплановане різдвяне дійство - вертеп, святкове частування та фаєр-шоу.

26 грудня о 13:00 в костелі Пресвятого Серця Ісуса гостей запрошують послухати різдвяні піснеспіви.

Дніпро: велетенська ялина та ретро-цікавинки

Мешканці міста Дніпро, а також туристи матимуть чимало особливих різдвяних локацій та подій, щоб яскраво провести довгі вихідні.

Серед локацій, які варто відвідати під час подорожі в місто:

Новорічна ялина заввишки 20 метрів на площі Героїв Майдану. Вона друга за висотою в Україні в цьому році – після столичної на Соффіївській площі.

30 світлових фігур на Фестивальному причалі на Набережній;

ретроавтобус з ялинковими іграшками з 50-80-х років минулого століття варто подивитися у технічному музеї "Машини часу".

Фото: Ялинка в Дніпрі (facebook.com/dneprgram)

Також туристам радять пошукати бронзові скульптури із серії "Відчуй Дніпро". Ці фігурки розповідають про історію міста. Вони присвячені найважливішим речам, з якими асоціюється Дніпро: мостам через річку, ракетам, однойменному печиву, катеринославській цеглі. Одна з останніх скульптур на вулиці Короленка – також "ностальгійна". Вона присвячена пилососу "Ракета" і є його мініатюрною копією. Цей побутовий пристрій випускали на місцевому агрегатному заводі майже півстоліття.

Карпати: активний відпочинок та релакс

Туристам, які навпаки хочуть провести ці вихідні наодинці з природою подалі від гучного святкування, варто вирушити в гори. Взимку особливо цікаві піші походи з ночівлею у гірських будиночках.

Наприклад, для того, щоб вирушити у дво- або триденну пригоду з інструкторами, особливої підготовки не потрібно. Туристів попросять подбати про правильний одяг, який не промокає і тримає тепло.

Фото: Будиночок у Дземброні (instagram.com/dream_hata)

Одна з таких пропозицій – від мережі кемпінгів "Білий слон". Найближчими вихідними можна вирушити гірськими маршрутами на Івано-Франківщині. Окрім перезавантаження на фоні зимової природи, мандрівники отримають знайомство з гуцульською кухнею, відпочинок у сауні з міні-басейном, посиденьки біля каміна та ватри, катання на санках.

Нагадаємо, ми підготували путівник найцікавішими локаціями Закарпаття для зимового відпочинку.

Також раніше ми писали про 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими.