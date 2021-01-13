Яскравіше за карнавал у Венеції: українське село вражає незвичним святкуванням Маланки

Красноїльськ - село на Буковині у Чернівецькій області, відоме яскравими святкуваннями Маланки. До карантинних обмежень сюди приїздило чимало туристів, щоб 13-14 січня побачити яскраві театралізовані вистави, які організовують місцеві жителі.

Традиційний "Маланка-фест" щорічно проходить і в Чернівцях. Але цього разу через посилення карантинних обмежень його вирішили не проводити. А ось у Красноїльську святкування Маланки не скасовують навіть під час карантину. Про це журналісту "Укрінформу" розповів глава Красноїльської ОТГ Драгун Степан.

"Цей процес зупинити вже неможливо. У будь-якому випадку всі маланкарі виступають у масках: не медичних, але це також маски. Тому скасовувати або переносити свято ми не плануємо. 14 січня біля селищної ради встановимо сцену і проведемо нашу традиційну Маланку", - сказав він.

Фото: Від свята Маланки у Красноїльську в цьому році не відмовилися (РБК-Україна)

За словами Степана Драгуна, 13 січня колективи з п'яти кутів Красноїльська "маланкують всю ніч". А наступного дня, 14 січня, маланкарі збираються в центрі села і проводять виступи. Кращому колективу будуть вручати нагороди.

Розповімо, чим це село цікаво туристам взимку і які незвичайні святкування Маланки там проходять у середині січня.

"Таке мало де побачиш": як відзначають Маланку у Красноїльську

Якщо святкування Маланки в інших регіонах часто обростає новими традиціями й часто проводиться по-новому і по-різному, то Маланка у цьому селі вважається однією з найдавніших.

Маланка у Красноїльську ("Красна Маланка") походить з давніх часів. Дійство триває з вечора 13-го по 14-е січня - дня Святого Василя. Це давня традиція проведення містичного дійства - карнавалу", - пояснює РБК-Україна гід-екскурсовод Льоля Філімонова.

Фото: Спеціально до приїзду туристичної групи діти в Красноїльську влаштували театралізоване дійство (РБК-Україна)

У святкуванні Маланки у Красноїльську зазвичай беруть участь п'ять великих груп місцевих молодих хлопців. Вони переодягаються в яскраві костюми й починають ходити по дворах, вітаючи жителів села зі Старим Новим роком.

"В цей час люди "стають" ведмедями ("урсули" походить від румунського "урс" - ведмідь), комендантами та іншими персонажами. Ролі розподіляються ще восени та тільки серед неодружених хлопців. Вони самі виготовляють маски, заготовляють солому й очерет, щоб створити неймовірні костюми для Урсули. В селі є кілька кутів (районів), і в кожному - свої особливі "ведмеді", - пояснює вона.

Фото: Красноїльську Маланку відрізняють давні традиції та незвичайні костюми (РБК-Україна)

Сюди варто приїхати навіть заради того, щоб побачити незвичайне вбрання з двометровими "крилами" або круглих очеретяних ведмедів-"клубочків", додає гід.

"Увечері 13 січня "маланки" з усіх кутів йдуть селом і колядують по домівках, де їх пригощають їжею та напоями. Ця процесія рухається всім селом, і ви теж стаєте частиною цього карнавалу. Де, як кажуть місцеві, "стирається грань між світом мертвих і живих", - розповідає Льоля Філімонова.

Водять Маланку всю ніч і весь наступний день. У цьому беруть участь всі: і мешканці села, і туристи. Тут і "поліцейські автомобілі, і "швидкі" з "сестрами", які затягнуть вас до дійства та будуть жартівливо вимагати викуп.

Фото: Ввечері 13 січня "маланки" з усіх кутів йдуть по селу і колядують по домівках (РБК-Україна)

"До кінця вечора ви вже будете знати всі пісні румунською, навіть якщо не говорите цією мовою. А ввечері "маланки" збираються в центрі села, і ви опиняєтеся у величезному колі Урсула, які вже стали вашими друзями. Коли я приїхала з французької знімальною групою знімати фільм про Маланку, то навіть не думала, що це яскраве дійство стане для мене в один ряд з Венеціанським карнавалом і Паризьким прайд-парадом, які я мала можливість відвідати", - ділиться враженнями гід.

Перед подорожжю до Красноїльська вона рекомендує подивитися фільм "Красна Маланка" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

За словами голови громади Красноїльська, в період радянської влади святкувати Маланку всіляко забороняли. Але мешканці села все ж проводили цей ритуал таємно.

Фото: У яскравому дійстві беруть участь і жителі села, і туристи (РБК-Україна)

"Ніхто не знає точно, коли дійство маланкування виникло. Колись давно були цар і цариця. Ром був слугою царя. Він якось зловив ведмедя і навчив його танцювати. А під час зимових свят вони з ведмедем і козою ходили у двори до євреїв, співали, танцювали й таким чином заробляли гроші. Так виник цей ритуал, який передається з покоління в покоління", – розповів він кореспондентові "Укрінформу".

Фото: Маланка - це ще і весела розвага, у якій залюбки беруть участь діти (РБК-Україна)

Степан Драгун додає, що на Маланку до Красноїльська щороку з'їжджаються сотні туристів. Зокрема, до карантину приїжджали туристи з Румунії, Англії, Японії, Молдови, Польщі та інших країн.

Чим ще цікаво село Красноїльськ туристам

Неподалік від Красноїльська проходить кордон з Румунією: до пункту пропуску сусідньої країни - близько дев'яти кілометрів. Це позначилося і на місцевих традиціях, культурі, архітектурі села.

Фото: За словами місцевих жителів, діти з раннього віку знають традиції Маланки (РБК-Україна)

"Більшість сучасних жителів села складають румуни. Багато місцевих працює на лісозаготівлі. На території Красноїльська діяв деревообробний завод, де працювало понад дві тисячі людей. Ще місцеві їздять на заробітки до Ізраїлю, Італії, Бельгії та інших країн", - говорить Степан Драгун.

Фото: Школярі-музиканти в Красноїльську (РБК-Україна)

Кілька років тому в селі відкрили фабрику з виробництва гнутоклеєних деталей - каркасів для ліжок, спинок і сидінь для крісел, шкільних стільців. Їх продають в Україні та експортують до Європи.

Туристам варто прогулятися по селу, щоб побачити автентичні будівлі, покриті гонтовим дахом. Багатьом туристам вони нагадують казкові будиночки. Також можна насолоджуватися місцевою природою - горами та лісами.

Фото: До кінця вечора ви вже будете знати всі пісні румунською, навіть якщо не говорите цією мовою, каже гід (РБК-Україна)

Куди поїхати неподалік від Красноїльська

Зазвичай туристи їдуть до Красноїльська або самостійно, або в рамках групових екскурсійних турів. У них включають не тільки село, а й інші локації. Що можна побачити неподалік? Наприклад, ви можете вирушити по одному з маршрутів.

Чортория-Вашківці-Красноїльськ. Якщо ви подорожуєте на особистому авто або з груповим туром, то за один день можна побачити незвичайне Лебедине озеро в селі Чортория Чернівецької області.

Це озеро практично не замерзає взимку, і вже багато років лебеді прилітають сюди для зимівлі. У містечку Вашківці на Буковині можна подивитися виставу на Маланку. Завершити поїздку можна яскравим дійством у Красноїльську.

Чернівці-Буковинські водоспади-Красноїльськ. В обласному центрі можна замовити оглядову екскурсію по місту або прогулятися там самому, побачивши Театральну площу, центральну площу і пішохідну вулицю Ольги Кобилянської та інші цікаві місця. Далі - подивитися Буковинські водоспади - частину ландшафтного заказника неподалік від села Розтоки.

Фото: Сич - один з водоспадів у Покутсько-Буковинських Карпатах (wikipedia.org)

"Саме тут видатний композитор Володимир Івасюк написав знамениту "Червону руту". Масивні пісковики, вапняки та сланці утворюють каскад водоспадів різної потужності та висоти. Вода в них може падати з виступів або спритно "стрибати" кам'янисто-глиняним каскадом", - розповідає засновник клубу мандрівників Ярослав Козак.

Буковина - цікавий самобутній регіон, у якому є що подивитися туристам. У наступних публікаціях розповімо докладніше про те, що ще варто побачити у Чернівецькій області.

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