Тварини з Червоної книги: в Україні з'явиться нова незвичайна локація

Фото: Рідкісні тварини (Микола Тищенко/Чернігівське ОУЛМГ)

Місце для фотополювання на рідкісних звірів відкриють в Чернігівських лісах

В Україні з'явиться нова локація для фотополювання на рідкісних диких звірів і червонокнижних птахів. Побачити зблизька і сфотографувати десятки видів рідкісних тварин можна в мисливському господарстві на Чернігівщині.

У господарстві "Моровське" у Козелецькому районі, де тварин розводять з метою фотополювання, планують відкрити екологічні та туристичні маршрути.

"В такому "заповіднику" диких тварин за всі роки його існування не пролунало жодного пострілу, а полювати можна тільки з допомогою фотокамер", - йдеться в повідомленні місцевого управління лісового господарства.

Фото: В угіддях жодного разу не стріляли (Микола Тищенко/Чернігівське ОУЛМГ)

Куди поїхати взимку на природу

Угіддя господарства знаходяться неподалік від села Морівськ – доїхати можна асфальтованою дорогою. Поруч тече річка Десна – і це створює відмінні умови для проживання багатьох видів червонокнижних птахів – чорного лелеки та орлана білохвостого. Територія господарства розкинулася на площі 160 гектарів – вона охоплює як лісовий масив, так і заплавні луки.

Тут вільно бігають коні Пржевальського, муфлони, європейські олені, косулі та лані. Можна побачити також інших копитних – лосів, диких кабанів, гірських кіз і лам, а також африканських буйволів, шотландських корів і биків.

Фото: Рідкісних тварин можна побачити в Чернігівських лісах (Микола Тищенко/Чернігівське ОУЛМГ)

Що говорять мандрівники

На території "Моровського" планують відкрити у 2021 році екологічні та туристичні маршрути.

Місцеві журналісти навіть назвали територію угідь "заповідником". Проте насправді такий статус визначається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів (Мінприроди), відзначає мандрівник і засновник клубу "Добре поїхали" Ярослав Козак.

"Якщо бути точним, то територія із заповідним статусом починається за межами вольєра – це найбільший в Україні регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський". Але природа кордонів не розрізняє – на території господарства є цікаві ландшафти з болотами й тварини в них добре вписуються", - розповідає він в коментарі РБК-Україна.

За його словами, він передав свої рекомендації керівництву "Моровського", як зробити угіддя популярними у туристів.

"Місце поки тільки розкручується – потрібні хороші гіди, планування маршруту. Важливо створити умови для фотографів, щоб вони могли непомітно наближатися і фотографувати звірів", - додає він.

Фото: Рідкісні тварини добре вписалися в ландшафт (Микола Тищенко/Чернігівське ОУЛМГ)

Де ще можна спостерігати за тваринами в Україні

На півдні Чернігівської області діє парк "Беремицьке" - природоохоронний об'єкт, який був створений у 2017 році. На території природного парку є заповідна частина, огороджена сіткою, ділянка пасовища і лісу, круті схили

"Для маленьких дітей там створена зооферма з найменшими тваринами з усього континенту – найменші коні, найменші корови. Також варто відвідати Музей диких котів з рисями", - каже Козак.

Раніше в парк завезли польських тарпаноподібних конячок, потім - козуль, ланей, муфлонів, турів, сайгаків, азіатських коней куланів.

Територією парку машинами туристів не возять: заради фотографій їм доводиться ходити пішки.

Також в Україні чимало місць для фотосафарі в інших регіонах. В заповіднику "Асканія Нова" в Херсонській області є можливість сфотографувати багато різних тварин: оленів і екзотичних копитних, привезених з Азії та Африки.

Безліч оленів можна сфотографувати на Бірючому острові, а на острові Джарилгач помилуватися на муфлонів. В дельту Дунаю вирушають до пеліканів та інших рідкісних птахів.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі локації України, які вразили мандрівників у 2020 році.

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