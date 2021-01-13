Ярче карнавала в Венеции: украинское село впечатляет необычным празднованием Маланки

Красноильск - село на Буковине в Черновицкой области, известное яркими празднованиями Маланки. До карантинных ограничений сюда приезжало немало туристов, чтобы 13-14 января увидеть яркие театрализованные представления, которые организуют местные жители.

Традиционный "Маланка-фест" ежегодно проходит и в Черновцах. Но в этот раз из-за усиления карантинных ограничений его решили не проводить. А вот в Красноильске празднование Маланки не отменяют даже во время карантина. Об этом журналисту "Укринформа" рассказал глава Красноильской ОТГ Степан Драгун.

"Этот процесс остановить уже невозможно. В любом случае все маланкари выступают в масках: не медицинских, но это также маски. Поэтому отменять или переносить праздник мы не планируем. 14 января возле поселкового совета установим сцену и проведем нашу традиционную Маланку", - сказал он.

Фото: От праздника Маланки в Красноильске в этом году не отказались (РБК-Украина)

По словам Степана Драгуна, 13 января коллективы из пяти углов Красноильска "маланкуют всю ночь". А на второй день, ​​14 января, маланкари собираются в центре села и проводят выступления. Лучшему коллективу будут вручать награды.

Расскажем, чем это село интересно туристам зимой и какие необычные празднования Маланки там проходят в середине января.

"Такое мало где увидишь": как отмечают Маланку в Красноильске

Если празднование Маланки в других регионах часто обрастает новыми традициями и часто проводится по-новому и по-разному, то Маланка в этом селе считается одной из самых древних.

Маланка в Красноильске ("Красная Маланка") происходит из древних времен. Действо длится с вечера 13-го по 14-е января - дня Святого Василия. Это давняя традиция проведения мистического действа - карнавала", - объясняет РБК-Украина гид-экскурсовод Леля Филимонова.

Фото: Специально к приезду туристической группы дети в Красноильске устроили театрализованное представление (РБК-Украина)

В праздновании Маланки в Красноильске обычно принимают участие пять больших групп местных молодых парней. Они переодеваются в яркие костюмы и начинают ходить по дворам, поздравляя жителей села со Старым Новым годом.

"В это время люди "становятся" медведями ("урсулы" происходит от румынского "урс" - медведь), комендантами и другими персонажами. Роли распределяются еще осенью и только среди холостых парней. Они сами изготавливают маски, заготавливают солому и камыш, чтобы создать невероятные костюмы для Урсулы. В селе есть несколько углов (районов), и в каждом - свои особые "медведи", - поясняет она.

Фото: Маланку в Красноильске отличают древние традиции и необычные костюмы (РБК-Украина)

Сюда стоит приехать даже ради того, чтобы увидеть необычные наряды с двухметровыми "крыльями" или круглых тростниковых медведей- "клубочков", добавляет гид.

"Вечером 13 января "маланки" изо всех углов идут по селу и колядуют по домам, где их угощают едой и напитками. Эта процессия движется по всему селу, и вы тоже становитесь частью этого карнавала. Где, как говорят местные, "стирается грань между миром мертвых и живых", - рассказывает Леля Филимонова.

Водят Маланку всю ночь и весь следующий день. В этом принимают участие все: и жители села, и туристы. Здесь и "полицейские" автомобили, и "скорые" с "медсестрами", которые затянут вас в действо и будут шутливо требовать выкуп.

Фото: Вечером 13 января "маланки" изо всех углов идут по селу и колядуют по домам (РБК-Украина)

"К концу вечера вы уже будете знать все песни на румынском, даже если не говорите на этом языке. А вечером "маланки" собираются в центре села, и вы оказываетесь в огромном круге Урсула, которые уже стали вашими друзьями. Когда я приехала с французской съемочной группой снимать фильм о Маланке, то даже не думала, что это яркое действо станет для меня в один ряд с Венецианским карнавалом и Парижским прайд-парадом, которые я посетила", - делится впечатлениями гид.

Перед путешествием в Красноильск она рекомендует посмотреть фильм "Красная Маланка" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

По словам главы громады Красноильска, в период советской власти праздновать Маланку всячески запрещали. Но жители села все же проводили этот ритуал тайно.

Фото: В ярком действе участвуют и жители села, и туристы (РБК-Украина)

"Никто не знает точно, когда действо маланкования возникло. Когда-то давно были царь и царица. Ром был слугой у царя. Он как-то поймал медведя и научил его танцевать. А во время зимних праздников они с медведем и козой ходили во дворы к евреям, пели, танцевали и таким образом зарабатывали деньги. Так возник этот ритуал, который передается из поколения в поколение", – рассказал он корреспонденту "Укринформа".

Фото: Маланка - это еще и веселое развлечение, в котором охотно принимают участие дети (РБК-Украина)

Степан Драгун добавляет, что на Маланку в Красноильск ежегодно съезжаются сотни туристов. В частности, до карантина приезжали туристы из Румынии, Англии, Японии, Молдовы, Польши и других стран.

Чем еще интересно село Красноильск туристам

Недалеко от Красноильска проходит граница с Румынией: до пункта пропуска соседней страны - около девяти километров. Это сказалось и на местных традициях, культуре, архитектуре села.

Фото: По словам местных жителей, дети с раннего возраста знают традиции Маланки (РБК-Украина)

"Большинство современных жителей села составляют румыны. Много местных работает на лесозаготовке. На территории Красноильска действовал деревообрабатывающий завод, где работало более двух тысяч людей. Еще местные ездят на заработки в Израиль, Италию, Бельгию и другие страны", - говорит Степан Драгун.

Фото: Школьники-музыканты в Красноильске (РБК-Украина)

Несколько лет назад в селе открыли фабрику по производству гнутоклееных деталей - каркасов для кроватей, спинок и сидений для кресел и табуретов, школьных стульев. Их продают в Украине и экспортируют в Европу.

Туристам стоит прогуляться по селу, чтобы увидеть аутентичные здания, покрытые гонтовой кровлей. Многим туристам они напоминают сказочные домики. Также можно наслаждаться местной природой - горами и лесами.

Фото: К концу вечера вы уже будете знать все песни на румынском, даже если не говорите на этом языке, говорит гид (РБК-Украина)

Куда поехать неподалеку от Красноильска

Обычно туристы едут в Красноильск или самостоятельно, или в рамках групповых экскурсионных туров. В них включают не только село, но и другие локации. Что можно увидеть неподалеку? Например, вы можете отправиться по одному из маршрутов.

Чертория-Вашковцы-Красноильск. Если вы путешествуете на личном авто или с групповым туром, то за один день можно увидеть необычное Лебединое озеро в селе Чертория Черновицкой области.

Это озеро практически не замерзает зимой, и уже много лет лебеди прилетают сюда для зимовки. В городке Вашковцы на Буковине можно посмотреть представление на Маланку. Завершить поездку можно ярким действом в Красноильске.

Черновцы-Буковинские водопады-Красноильск. В областном центре можно заказать обзорную экскурсию по городу или прогуляться там самому, увидев Театральную площадь, центральную площадь и пешеходную улицу Ольги Кобылянской и другие интересные места. Далее - посмотреть Буковинские водопады - часть ландшафтного заказника неподалеку от села Ростоки.

Фото: Сыч - один из водопадов в Покутско-Буковинских Карпатах (wikipedia.org)

"Именно здесь выдающийся композитор Владимир Ивасюк написал знаменитую "Червону руту". Массивные песчаники, известняки и сланцы образуют каскад водопадов разной мощности и высоты. Вода в них может падать из выступлений или ловко "прыгать" каменисто-глиняному каскаду", - рассказывает основатель клуба путешественников Ярослав Козак.

Буковина - интересный самобытный регион, в котором есть что посмотреть туристам. В следующих публикациях расскажем более подробно о том, что еще стоит увидеть в Черновицкой области.

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