Не розголошувати своє місцезнаходження. УЗ запускає евакуаційні рейси на захід країни

Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський та приміського вокзалу
Укрзалізниця оголошує низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку.
Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".
Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, у тому числі з приміського вокзалу - слідкуйте за оголошеннями диктора по станції.
А також низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.
Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч осіб до кінця доби.
Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.
"Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки - не розголошувати своє місцезнаходження. Також не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах - що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка", - кажут ьв УЗ.
Нагадаємо, раніше писали, що "десятки тисяч дітей врятовано з-під лінії вогню". Евакуаційні поїзди УЗ їдуть зі сходу та Вінниці.