Не разглашать свое местонахождение. УЗ запускает эвакуационные рейсы на запад страны

Отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский и пригородного вокзала
Укрзализныця объявляет ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении.
Об этом сообщает в РБК-Украина, ссылаясь на Телеграмм-канал "Укрзализныци".
Отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский, в том числе с пригородного вокзала - следите за объявлениями диктора по станции.
В то же время ряд электричек, которые совершат транзитную доставку с пересадкой в выбранном железнодорожным штабом городе, пересадку на запасной дизель-поезд.
Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток.
Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным.
"При посадке просим соблюдать порядок, а во время поездки - не разглашать свое местонахождение. Также не удивляйтесь аварийному освещению в салонах - чем меньше поезд похож на гирлянду, тем безопаснее путешествие", - говорят в УЗ.
Напомним, ранее мы писали, что "десятки тысяч детей спасены из-под линии огня". Эвакуационные поезда УЗ едут с востока и Винницы.