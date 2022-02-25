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"Десятки тисяч дітей врятовано з-під лінії вогню". Евакуаційні поїзди УЗ їдуть зі сходу та Вінниці

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П'ятниця 25 лютого 2022 17:31
"Десятки тисяч дітей врятовано з-під лінії вогню". Евакуаційні поїзди УЗ їдуть зі сходу та Вінниці Фото: Поїзд Укрзалізниці (РБК-Україна)
Автор: Travel

Розклад відправлення не розголошується

Із міст східної та центральної України триває евакуація людей поїздами "Укрзалізниці" через вторгнення Росії в Україну. Десятки тисяч українців зараз їдуть у більш безпечні регіони.

Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Додаткові евакуаційні поїзди зараз везуть пасажирів з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці.

"На черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців врятовано з-під лінії вогню - до 4 тисяч веземо щогодини. І ми не зупинимось", - зазначають в "Укрзалізниці".

&quot;Десятки тисяч дітей врятовано з-під лінії вогню&quot;. Евакуаційні поїзди УЗ їдуть зі сходу та ВінниціФото: Поїзди везуть пасажирів з-під лінії огня (РБК-Україна)

Громадян попереджають, що деталі відправлення та маршрут наперед не розголошуються.

"Ми усвідомлено не даємо чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу", - наголошують у компанії.

Також пасажирів застерігають від деяких дій та наголошують на умовах поїздки:

  • Сіли у потяг - не треба селфі з геотегом у Шепетівці. Це нівелює пункт 1 (безпеку пересування).
  • Пом'якшено вимоги дотримання карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси.

"Наші бригади їдуть у рейсі вже подекуди по кілька діб. Під обстрілами. Без гарячої їжі. Переживаючи за власні родини, але все ж разом з пасажирами, бо це наш обов'язок", - додають в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, ми писали, що "УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею.

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