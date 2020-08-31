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Пляжна екзотика: коли краще планувати відпустку на Шрі-Ланці

Понеділок 31 серпня 2020 16:50
Пляжна екзотика: коли краще планувати відпустку на Шрі-Ланці
Фото: Відпочинок на Шрі-Ланці (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Головні "плюси" і "мінуси" відпочинку на Шрі-Ланці восени

Шрі-Ланка традиційно користується популярністю серед українських туристів. Найчистіші пляжі, унікальна природа, яку не побачити в інших країнах – за всім цим туристи їдуть на відпочинок на цей курорт.

Але пандемія внесла свої корективи у специфіку відпочинку в будь-якій країні. Багатьом незрозуміло, коли і як бронювати тури, особливо восени. Які зараз умови в'їзду на Шрі-Ланку, коли краще їхати туди на відпочинок – у матеріалі РБК-Україна.

Які правила в'їзду для туристів на Шрі-Ланку?

В країні заздалегідь розробили правила для приїжджаючих на Шрі-Ланку туристів з урахуванням пандемії COVID-19, раніше повідомляли в управлінні розвитку туризму Шрі-Ланки у Facebook.

Так, згідно з новими правилами, з 1 серпня Шрі-Ланку можуть відвідувати всі мандрівники (окремі особи, сім'ї, групи туристів) з усіх країн. Прибуваючих до країни туристів приймають три аеропорту Шрі-Ланки: Міжнародний аеропорт Бандаранайке (BIA), аеропорт Коломбо Ратмалана (RMA) і аеропорт Хамбантоти Маттала Раджапакса (MRIA).

Але перед тим, як бронювати тур, потрібно уточнити максимально повну інформацію про правила в'їзду у туроператора в Україні. Адже ці правила можуть змінитися, і в якийсь момент в'їзд на Шрі-Ланку може бути заборонений, кажуть РБК-Україна в онлайн-турагенстві Piligrim.ua.

Як і раніше, ще до введення карантинних обмежень, у всіх туристів повинна бути дійсна віза. Її видають на 30 днів з можливістю продовження до 6 місяців після прибуття на Шрі-Ланку. Щоб отримати візу, треба подати деталі про бронь в готелі, дані про маршрут по країні, квиток назад, медичну страховку.

До речі, оформити візу можна онлайн. Ціна за її оформлення складає 100 доларів. Туристам важливо знати, що існує мінімальний термін перебування гостей на Шрі-Ланці: він становить 5 ночей.

Пляжна екзотика: коли краще планувати відпустку на Шрі-ЛанціФото: Під час відпочинку на Шрі-Ланці туристів можуть кілька разів перевіряти на COVID-19 (pixabay.com)

Також в умовах пандемії туристи повинні мати при собі результати тестів на коронавірус, зроблені не раніше ніж за 72 години до посадки в літак. Якщо симптомів хвороби у туристів не буде, то на самоізоляцію їх не відправлять. До речі, в аеропортах можна буде пройти тестування безкоштовно.

Через 4-5 днів після приїзду туриста, йому проведуть ще один тест. Цим буде займатися мобільний підрозділ координації з сертифікованим постачальником житла туриста. Ті, хто залишається в країні довше, ніж 10 днів, повинні будуть пройти тест і втретє.

Якщо тест виявиться позитивним, туриста відправлять на карантин у разі, якщо серозні скарги у нього відсутні. Така ізоляція зазвичай триває від 2 до 3 тижнів. Якщо знадобиться госпіталізація, то туриста будуть лікувати в лікарні. З 1 серпня для туристів відкриті всі туристичні об'єкти країни. Обмежень щодо того, як пересуватися між районами, також не буде.

Більш детальну інформацію про правила в'їзду, про цікаві місця Шрі-Ланки, куди поїхати та що подивитися, можна дізнатися на сайті, створеному державою для інформування туристів.

Коли краще їхати на курорт?

Шрі-Ланка – це дуже мальовнича острівна держава, яка розташовується в Індійському океані біля південно-східного узбережжя Індії. Країну відрізняє різноманітність природних ландшафтів: тут є і тропічні ліси та гірські плато, і пляжі ідеальної краси. Сюди їдуть дивитися й визначні пам'ятки. Наприклад, руїни буддійської фортеці та інші унікальні об'єкти, вік яких перевищує дві тисячі років.

Існує думка, що на Шрі-Ланку варто їхати тільки з листопада по квітень. Мовляв, в інший час можна потрапити на сезон дощів. Однак сюди можна їхати й у вересні: все залежить від регіону і виду відпочинку, якому віддають перевагу туристи, говорить РБК-Україна гендиректор онлайн-турагенства Piligrim.ua Павло Головненко.

"Зазвичай, коли говорять про пляжний відпочинок на Шрі-Ланці, то мають на увазі Західне, Південно-Західне і Південне узбережжя острова. Я спокійно літав і у вересні. Проливних дощів у цей час вже немає, а ціни - чудові. Нюанс: хвиля може бути досить сильною, але багато хто саме в цьому й знаходить кайф", - розповідає він.

Які "плюси" та "мінуси" відпочинку на Шрі-Ланці восени?

За словами Павла Головненко, "плюси" осіннього відпочинку на Шрі-Ланці такі:

- низькі ціни та наявність гарячих турів;

- розкішна природа, велика кількість зелені;

- мало людей;

Пляжна екзотика: коли краще планувати відпустку на Шрі-ЛанціФото: чи Варто їхати на Шрі-Ланку у вересні? (pixabay.com)

За словами гендиректора Piligrim.ua, "мінусів" у такого відпочинку - два, але вони доволі відносні.

"Дощі восени на Шрі-Ланці бувають частіше, ніж у зимові місяці. Але я вважаю, що подивитися на коротку тропічну зливу - це прекрасно. Ну і хвиля все-таки більша, ніж взимку", - відзначає експерт.

Станом на сьогодні ціни за 5 ночей перебування у місцевих готелях з перельотом стартують від 13 500 грн на двох, каже Павло Головненко.

Але він підкреслює, що правила в'їзду в країну можуть у будь-який момент змінитися, тому варто регулярно моніторити офіційні джерела інформації та перевіряти дані перед тим, як бронювати тур.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна країна готова приймати туристів без тестів на коронавірус.

Також повідомлялося, що у Туреччині вперше за період карантину відновили популярну послугу.

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