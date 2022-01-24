Працює навіть без зв'язку. В Україні запрацював застосунок для порятунку туристів у горах

На Закарпатті в тестовому режимі запустили мобільний додаток "Порятунок", що допомагатиме рятувальникам знаходити в горах загублених туристів. Про це повідомляє "Укрінформ".

Застосунок можна завантажити на смартфони безкоштовно.

"Порятунок" – це пілотний проєкт, який на Закарпатті лише запустили, а на Івано-Франківщині та у Львівській області він уже працює деякий час. Застосунок полегшує пошук заблукалих у горах, його розробили за прикладом схожого функціонала, який вже довший час працює в Польщі. Впроваджують проєкт в Українських Карпатах силами Асоціації гірських провідників "Ровінь", – розказала "Укрінформ" гід та гірська провідниця Аліса Смирна.

Додаток працює для смартфонів на системі Android, а також для гаджетів Apple.

"Програма розроблена у такий спосіб, що телефон навіть за відсутності зв'язку може передати координати про загублену людину на комп'ютер рятувальників. Кнопку SOS можна натискати навіть носом, наприклад, у разі, якщо змерзли руки у туриста. Якщо користувач не просто завантажує додаток, а й заповнює анкету на етапі реєстрації, там може вказати свої особливі медичні потреби (наприклад, інсулінозалежність), це допоможе рятувальникам краще зорієнтуватися під час пошуків", – уточнила гід.

За словами гіда, програма працює так: після надсилання тривожного сигналу точка перебування загубленого туриста фіксується на комп'ютері рятувальників, і вже тоді ближча територіально від вказаного місця пошукова група вирушає на допомогу.

"Зі слів рятувальників, наразі під час пошукових операцій в горах найбільше часу та коштів іде саме на те, аби відшукати місце перебування туриста. Особливо, коли люди не можуть вийти на зв'язок, не уміють передати координати, пояснити де перебувають. Тут програма сама все вказує досить точно. Тому ми радимо усім завантажувати цей додаток, навіть якщо ви йдете в гори всього на один раз", – наголосила Смирна.

За її словами, впродовж місяця на Закарпатті планують презентувати додаток широкому загалу. Волонтери прагнуть долучити до нього якомога більше людей, також заплановані зустрічі із рятувальниками та гірськими провідниками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно пам'ятати туристам та найголовніші правила під час подорожі у гори.