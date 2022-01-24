Работает даже без связи. В Украине заработало приложение для спасения туристов в горах

На Закарпатье в тестовом режиме запустили мобильное приложение "Спасение", которое поможет спасателям найти в горах потерянных туристов. Об этом сообщает "Укринформ".

Приложение можно скачать на смартфон бесплатно.

"Спасение" – это пилотный проект, который в Закарпатье только запустили, а в Ивано-Франковской и Львовской области он уже работает некоторое время. Применение облегчает поиск заблудившихся в горах, его разработали по примеру схожего функционала, который уже долгое время работает в Польше. Внедряют проект в Украинских Карпатах силами Ассоциации горных проводников "Ровень",–рассказала "Укринформ" гид и горная проводница Алиса Смирна.

Приложение работает для смартфонов на системе Android, а также для гаджетов Apple.

"Программа разработана таким образом, что телефон даже при отсутствии связи может передать координаты об утерянном человеке на компьютер спасателей. Кнопку SOS можно нажимать даже носом, например, если замерзли руки у туриста. Если пользователь не просто загружает приложение, но и заполняющее анкету на этапе регистрации, может указать свои особые медицинские потребности (например, инсулинозависимость), это поможет спасателям лучше сориентироваться во время поисков", – уточнила гид.

По словам гида, программа работает так: после отправки тревожного сигнала точка пребывания потерянного туриста фиксируется на компьютере спасателей, и уже тогда территориально ближе указанного места поисковая группа отправляется на помощь.

"По словам спасателей, сейчас во время поисковых операций в горах больше времени и средств уходит именно на то, чтобы найти место нахождения туриста. Особенно, когда люди не могут выйти на связь, не умеют передать координаты, объяснить где находятся. Здесь программа сама все указывает достаточно точно. Поэтому мы рекомендуем всем загружать это приложение, даже если вы идете в горы всего на один раз", – подчеркнула Смирна.

По ее словам, в течение месяца на Закарпатье планируют презентовать приложение широкой публике. Волонтеры стремятся приобщить к нему как можно больше людей, а также запланированные встречи со спасателями и горными проводниками.

Напомним, ранее мы писали, что нужно помнить туристам и главные правила во время путешествия в горы.