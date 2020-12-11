QR-код як перепустка в країну: на курортах Єгипту ввели нові вимоги до тестів туристів

З настанням третьої хвилі пандемії у світі країни, що приймають туристів, вигадують нові способи убезпечити своїх громадян. Останнім часом у мандрівників стали вимагати документи з великим рівнем захисту - QR-кодом або з водяним знаком.

Такі заходи повинні підтвердити оригінальність довідки з лабораторії про негативні результати тестування на COVID-19. Про підробку ПЛР-тестів з лабораторій для поїздок за кордон повідомлялося в Україні, Франції та інших європейських країнах.

Фото: Для туристів посилюють правила в'їзду (pixabay.com)

Нові правила для поїздок в Єгипет

Вимогу в'їжджати в країну з негативним результатом тесту на COVID-19 у Єгипті прийняли ще з 1 вересня. Тоді потрібно було пред'явити сертифікат з лабораторії англійською мовою з мокрою печаткою або штрих-кодом з результатом аналізу не раніше, ніж за 72 години до вильоту. З 1 грудня на документі повинен бути водяний знак або QR-код.

"Довідка про негативний результат тестування повинна бути видана англійською мовою. Обов'язково: надання оригіналу довідки з мокрою печаткою і водяним знаком або QR-кодом. Вимога про обов'язкову наявність QR-коду або водяного знака на оригіналі тесту починає діяти з 01.12.2020 року", - повідомляється у пам'ятці для туристів у туроператора "JoinUp!".

Якщо оригіналу з собою немає, то на кордоні можна показати сертифікат з лабораторії в електронному вигляді. Втім, в соцмережах вже з'явилися повідомлення, що QR-код з українських лабораторій українською мовою може не зчитуватися в Єгипті.

"В Єгипті справді перевіряють, щоб тести були оригінальними з мокрою печаткою. За минулий тиждень QR-коди у наших туристів не ще зчитували", - каже в коментарі РБК-Україна Олеся Маніна, менеджер з туризму компанії "Подорож у мрії".

Фото: Зимовий відпочинок в Єгипті (pixabay.com)

Де ще вимагають QR-код

В Домініканській Республіці з 26 листопада всі туристи повинні будуть заповнювати електронну анкету. При її оформленні турист отримує QR-код, який будуть сканувати або авіакомпанії при посадці на рейс до країни, або прикордонники в аеропорту прибуття.

Аналогічні правила перетину і у Гватемалі, Белізі та Коста-Ріці. Для поїздки потрібен негативний результат ПЛР-тесту або доведеться 14 днів провести на самоізоляції. Перед вильотом до Гватемали туристам необхідно заповнити форму Pase de Salud.

У Коста-Рику для отримання коду заповнюють таку ж форму. Для поїздки в Беліз потрібно спочатку завантажити додаток Belize Travel Health не пізніше, ніж за 3 дні до поїздки. Після цього мандрівник отримає свій QR-код, за яким його пустять в країну. Подібні правила вже ввели й деякі європейські країни: Іспанія, Греція, Литва.

Фото: Курорт в Домінікані (pixabay.com)

Туристи купують фейкові довідки про негативному тесті

Про те, що в Україні почастішали випадки покупок фейкових довідок про нібито зроблений ПЛР-тест для виїзду за кордон, РБК-Україна повідомляло ще кілька місяців тому.

"До мене частіше стали звертатися туристи з проханням організувати тур і разом з цим надати їм можливість купити "липову" довідку. Я, звичайно ж, завжди пояснюю туристам, що це великий ризик. Пояснюю, що це робити недоцільно, що я таким не займаюся. Але, на жаль, якщо на такі послуги є попит, то де-то є і пропозиція", - говорить РБК-Україна Марина Казакова, засновник турагентства Kazakovs Travel.

У разі підробленого тесту і ситуації, якщо при цьому турист за кордоном захворіє, жодна страхова компанія не буде оплачувати таке лікування, підкреслює в розмові з РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна". В її компанії вже чули про подібні випадки, хоча безпосередньо з ними не стикалися, зауважує фахівець.

"Однозначно за будь-яких сумнівів у правдивості довідки страхова звертається в клініку прямо з метою перевірки достовірності аналізів", - каже Леся Щербакова.

За її словами, страхові компанії точно будуть відправляти запити в клініку, де турист робив тест і офіційно перевіряти, чи є у них лабораторія і ліцензія на такий вид діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали, як карантин в Україні вплине на туризм.

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